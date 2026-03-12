На рассмотрении Госдумы находятся несколько законодательных инициатив, которые касаются ужесточения миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Потенциальные изменения отрегулируют требования к уровню дохода трудовых мигрантов, а также условия пребывания их семей на территории России.

По словам спикера Госдумы, трудовых мигрантов могут обязать содержать себя и свою семью, если она проживает в России, на уровне МРОТ, который установлен в регионе. Предполагается, что за каждого члена семьи будет необходимо внести фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

Проверять наличие доходов у мигрантов будут налоговые органы и МВД. В случае невыполнения требований патент на трудовую деятельность или разрешение на работу могут аннулировать или не выдать.

Кроме того, разрешение на временное проживание или вид на жительство иностранного гражданина могут аннулировать, если в течение года он работал менее 10 месяцев. Еще одно предложение касается детей трудовых мигрантов. В случае принятия инициатив, по достижении 18 лет они должны будут покинуть Россию в течение 30 дней.

«Предлагаемые меры должны расширить механизмы контроля за трудовыми мигрантами, их семьями, а также доходами. Что, в свою очередь, будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией», — написал Володин.

Председатель палаты парламента также привел статистику МВД, согласно которой в 2025 году иностранные граждане оформили 2,3 млн патентов для осуществления трудовой деятельности в нашей стране — это на 9% больше, чем в 2024 году.

Сумма авансовых платежей в 2025 году превысила показатели 2024 года на 39%, составив 172 млн рублей. По данным ведомства, наибольшие размеры платежей зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской, Свердловской областях.

Володин заявил, что статистика говорит о выводе трудовой миграции «из тени». По его словам, это происходит в том числе за счет 22 принятых с 2024 года федеральных законов в этой сфере.

Ранее депутаты от КПРФ рассказали RTVI о планах внести на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий мигрантов иметь медицинский полис. В приложении к документу указано, что сейчас иностранцы или лица без гражданства должны оформлять страховку только при получении въездной визы.

Как пояснил один из авторов инициативы Сергей Обухов, россияне в отличие от мигрантов свои полисы «зарабатывают», поскольку с их зарплаты идут отчисления. Из-за этого региональные медучреждения с низким бюджетом тратят сотни миллионов рублей на помощь гражданам независимых государств.