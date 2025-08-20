В Госдуму внесли законопроект о премии в размере среднего месячного оклада для тех, кто проработал на одном месте более пяти лет. Авторы инициативы — депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым и Олегом Ниловым.

«Это одна из форм поддержки людей, которые не прыгают с места на место. Такое вознаграждение должно быть ежегодным, а не как сейчас — по желанию работодателя. Премия не разорит сильно тех работодателей, которые сами заинтересованы в том, чтобы людей не обучать заново каждый год через год и менять их, как перчатки, а держаться за тех, кто уже с опытом и навыками», — заявил RTVI Нилов.

По его мнению, это «взаимовыгодная история и для работодателя, и для работника».

Депутат добавил, что сейчас есть «разные предложения» по поводу того, как «заставить государство поучаствовать в такой дополнительной мотивации работников, чтобы возлагать это не только на плечи работодателя».

Поправки вносятся в Трудовой кодекс России. Авторы инициативы предлагают обязать работодателей не реже одного раза в год выдавать премии тем сотрудникам, чей непрерывный рабочий стаж составляет не менее пяти лет. Сейчас сотрудников премируют только по решению работодателя.

Нилов также рассказал RTVI, что этот законопроект — один из пакета инициатив в трудовой сфере.

«У нас есть предложение повысить МРОТ. Несмотря на попытки объяснить, что МРОТ у нас достойный, мы с этим не согласны. И так далее. Все в пакете, конечно, скажется на работниках, конечно, изменит ситуацию на рынке труда, во всяком случае, для тех людей, которые сегодня получают очень малые зарплаты, пенсии, можно сказать, даже нищенские», — добавил он.