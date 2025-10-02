Три человека получили ранения в результате перестрелки в дагестанском селе Унцукуль. По данным МВД, в конфликте участвовали шесть человек — они применили травматическое оружие.

Изначально телеграм-каналы сообщили, что стрельба произошла между подростками. Mash писал, что учащиеся школы №1 поспорили в интернете, а после — утроили драку. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в другого школьника.

Позже МВД опровергло эту информацию. В ведомстве указали, что потасовка действительно произошла недалеко от учебного заведения, но участвовали в ней взрослые.

«Там дети и школа ни при чем абсолютно. Это фейк. Это взрослые разборки были. Стреляли гражданские около школы. Дети и учителя ни при чем. Пострадавшие в результате стрельбы есть. Никто не погиб», — отметили в пресс-службе МВД в разговоре с Daily Storm.

Администрация школы №1 в разговоре с «Осторожно Media» уточнила, что стрельба произошла на соседней улице. В школе «все нормально, учебный процесс продолжается».

Как утверждает Baza, компания приехала на разборки «по старым вопросам» к своем оппоненту, проживающему рядом с территорией школы в Унцукуле. Конфликт начался с драки, но после мужчины открыли стрельбу из травматических пистолетов.

В результате в Унцукульскую ЦРБ госпитализировали троих пострадавших в возрасте от 26 до 30 лет. Они получили ранения в ногу, грудь и брюшную полость.

По данным «Сапа Кавказ», после стрельбы разыскивают мужчин 27, 28 и 46 лет. Младший из них якобы имел при себе травматический пистолет. Издание пишет, что конфликт произошел между двумя компания, во время спора один из его участников открыл стрельбу.

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту случившегося. Ведутся поиски троих возможных участников перестрелки.