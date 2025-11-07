Любинский районный суд Омской области назначил 7 лет колонии строгого режима бывшему вице-губернатору, экс-министру труда и соцразвития региона Владимиру Куприянову, признав его виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). Об этом сообщили пресс-служба областных судов и Следственный комитет (СК).

Куприянова лишили права в течение 4 лет занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления и обязали выплатить штраф «в размере двадцатикратной суммы взятки», говорится в релизе. Как уточнила региональная прокуратура, штраф составит около 13 млн рублей.

Помимо этого, у экс-министра конфискуют почти 500 тыс. рублей и имущество, полученные в качестве взятки и изъятые в ходе предварительного расследования. Чтобы обеспечить исполнение приговора по части штрафа и конфискации, суд сохранил арест половины суммы на его банковских счетах — более 13 млн из 26,6 млн рублей. Также останутся арестованными жилое помещение, гараж, земельный участок и автомобиль осужденного.

Суд также постановил лишить Куприянова почетного звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Приговор не вступил в законную силу, у защиты есть время на его обжалование. Сам Куприянов вину не признал. В своем последнем слове 6 ноября он заявил, что не считает себя преступником и что всегда все делал для людей.

Саквояж, газонокосилка для тещи и спортплощадка

По данным суда, с 2018-го по 2023 год бывший вице-премьер получил от директора подведомственного госучреждения взятки на общую сумму 647 тыс. рублей. Он брал их как деньгами, так и в виде имущества и услуг. В частности, ему изготовили и установки на приусадебном участке спортивный комплекс, сказано в релизе прокуратуры.

Как счел суд, за эти взятки экс-министр устроил так, чтобы директор госучреждения прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности, получал премии и награды, а также дополнительное финансирование в сумме более 4,5 млн рублей.

Речь идет о бывшем директоре Марьяновского дома-интерната Валерии Башурове, который в августе дал в суде показания против Куприянова как главный свидетель по делу. В сентябре он сам был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и получил 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщал омский СК.

В суде по делу Куприянова Башуров рассказал, что все их встречи проходили в личном кабинете экс-министра, и что первым эпизодом взятки стала покупка ему саквояжа. Впоследствии, по его словам, он выполнял разные другие просьбы чиновника по покупке и установлению чего-либо, в основном в доме тещи Куприянова. Среди прочего были упомянуты входная дверь, рольставни, газонокосилка, передавали «Вести. Омск».

Установка спортплощадки стала самой дорогой услугой, которую, по показаниям Башурова, он оказал экс-министру. Также он утверждал, что приносил ему деньги в конвертах, которые снимал с личного счета и оставлял на столе.

Владимиру Куприянову 65 лет. Он был назначен министром труда и соцразвития Омской области в октябре 2015 года, в декабре 2018-го получил статус вице-губернатора с сохранением министерского портфеля. В мае 2024 года он ушел в отставку, а в июне того же года его задержали в Омске. Уголовное дело было возбуждено по результатам совместных мероприятий, проведенных органами прокуратуры и сотрудниками региональных управлений МВД, ФСБ и СК.