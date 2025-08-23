Китай готов отправить своих миротворцев на территорию Украины после завершения российско-украинского конфликта, но при условии, что это будет «на основе мандата ООН». Об этом пишет Welt со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Один из европейских чиновников отметил, что в Брюсселе к этому неоднозначное отношение. В частности, Европа опасается, что Пекин захочет использовать ситуацию для того, чтобы «шпионить за Украиной», а в случае обострения конфликта «займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной».

Кроме того, большинство стран ЕС по разным причинам не очень хотят заранее предоставить потенциальному контингенту мандат ООН.

Президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский и главы стран Евросоюза ранее обсуждали гарантии безопасности для Украины. Один из вариантов, который предложила Италия, — это идея «коллективной защиты» от союзников Киева, аналогичная 5-й статье НАТО, но без принятия Украины в альянс.

По данным СМИ, предоставление гарантий безопасности украинской стороне было согласовано на саммите России и США на Аляске.

По данным Welt, гарантии безопасности для Украины охватывают широкий спектр помощи, выходящий за рамки военной поддержки в случае нападения. Они включают обучение украинских военных, передачу оружия и разведданных, содействие в развитии оборонной промышленности, экономическое сотрудничество и помощь в процессе интеграции в ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее напомнил, что на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года украинская делегация предложила включить в мирное соглашение пункт о разработке гарантий постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Франция, США, Великобритания). Россия тогда поддержала эту идею, добавил он. Министр уточнил, что решать вопросы коллективной безопасности без Москвы — это «утопия» и «путь в никуда».

21 августа Зеленский выступил против участия Китая в предоставлении гарантий безопасности Украине. По его мнению, китайская сторона «не помогла» остановить конфликт Москвы и Киева в 2022 году: «Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов».