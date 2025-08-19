Возвращение Украине Крыма, как и вступление страны в НАТО, невозможны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Одновременно с этим американский лидер подчеркнул, что Киеву будут предоставлены другие гарантии безопасности, не предполагающие членства в Североатлантическом альянсе.

«Будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет»,— добавил Трамп.

Вместе с тем он заявил, что в рамках урегулирования конфликта Украина тем не менее получит «много земли».

«Украина получит спасательный жилет <…> и они получат много земли! Но это война, а Россия — сильная страна. Нравится это людям или нет — она могущественная страна. Она намного больше», — сказал глава Белого дома.

В рамках предлагаемых Украине гарантий безопасности Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска в стране, сообщил американский лидер, заверив, что США не будут этого делать, пока он будет президентом.

Трамп также уточнил, что не намерен принимать участие в потенциальной первой встрече между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, полагая, что ей следует пройти в двустороннем формате. Он подчеркнул, что ключевые решения в ходе переговорного процесса должны приниматься исключительно Россией и Украиной, поскольку Соединенные Штаты географически удалены от зоны конфликта.

Кроме того, по мнению главы Белого дома, украинскому президенту необходимо проявить готовность к компромиссам в ходе обсуждения условий урегулирования.

«Я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой. Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен. Он также должен проявить гибкость», — считает американский лидер.

Трамп также отметил, что лидеры европейский стран поддержали идею о необходимости территориальных компромиссов со стороны Киева.

Вечером 18 августа Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Их общение в присутствии журналистов длилось около получаса. За это время президент США пообещал Украине «очень хорошую защиту» в случае мирного соглашения, добавив, что надеется на скорейшее установление мира. Затем прессу попросили удалиться из Овального кабинета, и разговор лидеров двух стран продолжился в закрытом режиме.

По окончании переговоров с украинским лидером Трамп провел встречу с представителями европейских стран. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. На переговоры также был приглашен Владимир Зеленский.

Уже ночью Трамп совершил телефонный звонок российскому президенту Путину. Как позднее сообщил его помощник Юрий Ушаков, разговор между лидерами продлился 40 минут. Американский президент сообщил российскому коллеге о начале подготовки к трехстороннему саммиту, подчеркнув при этом необходимость предварительной личной встречи между Путиным и Зеленским.