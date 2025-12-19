В рамках активного соперничества Вашингтона и Пекина в сфере технологий и вооружения, напряженность между странами нарастает и в космосе. Как пишет газета The Washington Post, спутники сверхдержав начали сталкиваться в космосе настолько часто, что в Пентагоне явление получило название Dogfight (маневренный бой, воздушный бой — прим. RTVI).

Военные аналитики говорят, что большая часть таких столкновений носит исключительно разведывательный характер, а их подробности засекречены. Как правило, спутники фотографируют друг друга, чтобы получить данные о бортовых системах и технических возможностях.

Системы отслеживают сигналы и данные, которые передают вражеские спутники, прослушивают связь между Землей и космосом. Некоторые из них могут даже создавать помехи для орбитальных аппаратов, предупреждающих о ракетной опасности или передавать другую стратегическую информацию военным.

WP рассказало об одном из таких «боев», который произошел в 2022 году на высоте около 35 тыс. километров над Землей. Тогда американский спутник USA 270 приблизился к двум недавно запущенным китайским космическим аппаратам Shiyan 12-01 и Shiyan 12-02, которые дрейфовали над геостационарной орбитой.

«Как и любой хороший тактический истребитель, американский космический аппарат приблизился сзади, так что Солнце оказалось у него за спиной, освещая цель», — пишет газета.

Аппараты КНР в ответ на приближение спутника США замедлились и сумели поменять позиции так, что теперь один из них преследовал американский аппарат. Газета отмечает, что маневры были похожи на кадры из фильма «Топ Ган».

WP пишет, что спутники, как правило, двигаются по заданной при запуске траектории, чтобы избежать траты топлива на маневры. Специалисты отмечают, что сегодня Китай, США и Россия запускают аппараты, которые предназначены для более динамичного полета. По этой причине их столкновения и называют «воздушными боями» — они могут резко поворачивать, замедляться, ускоряться и двигаться в тандеме.

«Традиционно спутники не проектировались для участия в боевых действиях и не предназначались для самозащиты в бою <…> Сейчас все меняется», — рассказал изданию Клинтон Кларк, директор по развитию компании ExoAnalytic Solutions, занимающейся мониторингом космической активности.

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в свою очередь добавил, что Китай и другие ведущие в этой сфере страны могут маневрировать своими космическими аппаратами. По его словам, « в случае конфликта попытаться занять выгодную позицию по отношению к Соединенным Штатам».

«Поэтому мы хотим убедиться, что остаемся ведущей космической державой мира и развиваем собственные маневренные возможности, чтобы сохранять преимущество и защищать себя», — отметил он.

В феврале 2024 года New York Times (NYT) писала, что Пентагон запустил программу по выводу на орбиту более мелких, устойчивых и недорогих спутников для обнаружения ракет России и Китая. Газета сообщила, что представители Вашингтона уверены, что при возникновении конфликта США с Россией или Китаем, первым делом страны могут попытаться вывести из строя американские телекоммуникационные, геолокационные и наблюдательные системы в космосе.

Кроме того, замминистра обороны страны Кэтлин Хикс тогда рассказала, что Пентагон перейдет к производству более мелких, устойчивых и недорогих спутников, которые можно будет запускать практически каждую неделю.