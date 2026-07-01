Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабных ударов по Ирану, однако решил сделать ставку на дипломатию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

По данным газеты, в последние дни Трамп провел несколько встреч с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Главным вопросом было, следует ли Вашингтону свернуть переговоры и вернуться к масштабным ударам по иранским объектам — вариант, который ряд чиновников внутри администрации называют «доведением дела до конца».

Хотя окончательного решения принято не было, Трамп, по информации WSJ, пришел к выводу, что новый раунд крупных ударов может сорвать дипломатический процесс и подорвать шансы на достижение главной цели Вашингтона — демонтажа иранской ядерной программы.

Трамп также дал понять помощникам, что не возражает, если переговоры по ядерной сделке выйдут за рамки ранее установленного дедлайна — 18 августа. При этом он готов санкционировать точечные ответные удары в случае нарушения Тегераном меморандума о взаимопонимании — именно такой обмен ударами произошел на минувших выходных и подверг серьезному испытанию режим прекращения огня.

Как отмечает WSJ, администрация по-прежнему рассматривает военный вариант на случай провала дипломатии.

На этом фоне спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер прибыли во вторник в Доху для нового раунда непрямых переговоров с иранской стороной при катарском посредничестве. Как заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари, прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном пока не запланированы — на этой неделе пройдут технические консультации по вопросам региональной безопасности, которые впоследствии могут быть подняты на более высокий уровень.

Одним из ключевых разногласий на переговорах остается вопрос Ормузского пролива. Тегеран настаивает на праве взимать плату за проход судов, тогда как Вашингтон требует сохранения свободного судоходства.