Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту страны Ицхаку Герцогу с прошением о помиловании по обвинениям в коррупции и мошенничестве. Об этом сообщает Times of Israel (TOI) со ссылкой на канцелярию президента.

Прошение включает 111-страничный запрос от адвоката Нетаньяху и подписанное премьер-министром письмо.

В соответствии с процедурой документы переданы в отдел помилований израильского Минюста, который соберет профессиональные заключения всех соответствующих органов. Эти данные поступят юридической команде президента, которая на их основе подготовит свои рекомендации.

В канцелярии Херцога пообещали, что глава государства «добросовестно» рассмотрит прошение о помиловании Нетаньяху, которое «влечет за собой серьезные последствия».

После подачи прошения премьер Израиля выпустил видеообращение, в котором заявил, что помилование поможет «снизить накал страстей» вокруг продолжающегося судебного процесса, предотвратить дальнейший раскол в обществе и сосредоточиться на национальных приоритетах.

«Я осознаю, что судебные разбирательства по моему делу стали предметом ожесточенных споров. Я несу широкую общественную и моральную ответственность, полностью осознавая последствия всех этих событий», — говорится в письме Нетаньяху президенту Израиля.

В послании премьера не говорится о признании вины или раскаянии, отмечает Ynet. Напротив, Нетаньяху заявил, что в его личных интересах было бы довести судебное разбирательство до конца, чтобы «доказать свою невиновность вплоть до полного оправдания». Однако «общественные интересы диктуют иное», добавил он.

Нетаньяху отметил, что с начала расследования по делу о коррупции прошло почти 10 лет, а суд тянется около шести лет и может продлиться еще долго.

«Продолжение судебного процесса разрывает нас изнутри, углубляет разногласия и усиливает раскол», — подчеркнул премьер.

Он напомнил, что ранее в ноябре президент США Дональд Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху. Прекращение уголовного преследования позволит «активнее отстаивать жизненно важные интересы, общие для Израиля и Соединенных Штатов», отметил премьер-министр.

Еще одной причиной, по которой он решил просить о помиловании, Нетаньяху назвал недавнее «невыполнимое» требование суда являться трижды в неделю для дачи показаний. По словам политика, такой график не позволяет исполнять обязанности премьер-министра.

Члены правительства и правящей коалиции Израиля приветствовали шаг Нетаньяху и призвали президента удовлетворить его прошение о помиловании. Лидер оппозиции Яир Лапид в видеообращении к Герцогу заявил, что тот не может помиловать Нетаньяху без признания вины, раскаяния и «немедленного ухода из политической жизни».

Нетаньяху — единственный действующий премьер-министр в истории Израиля, представший перед судом. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток.

Согласно обвинительному заключению, политик принимал дорогие подарки на общую сумму 700 тыс. шекелей ($186 тыс.) от израильского и австралийского бизнесменов в обмен на продвижение их интересов. Нетаньяху также вменяется попытка обеспечить благоприятное освещение своей деятельности в СМИ в обмен на регулирующие льготы и другие преференции.

Нетаньяху отрицает вину, называя свое уголовное преследование политически мотивированным.