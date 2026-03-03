Народный художник Никас Сафронов сообщил «Ленте.ру», что бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве 2 марта, обращался к нему с просьбой одолжить денег.

«Прошли годы, он позвонил и спросил, не смогу ли я ему одолжить денег. Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь», — рассказал он.

По словам художника, это был последний диалог с Джабраиловым. Он выразил соболезнования его родственникам и знакомым. Собеседник издания признался, что они были «приятелями», а не друзьями.

Бывший политик любил искусство и обещал купить у него несколько картин, пояснил Сафронов. Кроме того, художник вспомнил, что ранее комментировал журналистам стрельбу в гостинице Four Seasons, за что Джабраилов однажды его поблагодарил.

«Сказал, что я единственный, кто его поддержал. Сказал, что не останется в долгу и обязательно что-то приобретет», — отметил Сафронов.

В августе 2017 года Джабраилов открыл огонь из наградного пистолета Ярыгина в номере отеля Four Seasons у Красной площади. Пули повредили потолок, пострадавших не было. В помещении обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя, белое вещество и неизвестные таблетки. В отношении бывшего сенатора возбудили уголовное дело (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Суд назначил ему штраф 4 тыс. рублей за употребление наркотиков. За стрельбу предприниматель выплатил 500 тыс. рублей, оружие было изъято. После инцидента Джабраилова исключили из партии «Единая Россия» за действия, дискредитирующие организацию и наносящие вред ее политическим интересам.

Родные политика сообщили ТАСС, что утром 3 марта его тело привезли в Чечню. По их информации, похороны проходят в родовом селе Новые Атаги, куда пришли десятки людей. Близкие уточнили, что траурная процессия направится пешком от дома семьи предпринимателя к кладбищу.

По информации SHOT, основной версией смерти Джабраилова считают длительную депрессию. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что криминальных признаков в смерти 67-летнего политика не установлено.