Россия будет активнее мотивировать иностранных выпускников вузов оставаться в стране для трудоустройства. О том, какие меры для этого будут принимать рассказал генеральный директор Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер на Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге 30 октября.

Пиннекер модерировал сессию «Миграция талантов: зачем талантливому выпускнику иностранцу оставаться в России?». В ходе обсуждения глава Агентства «ОКА» представил уже действующую в Нижегородской области систему по принципу «одного окна» — она минимизирует бюрократические ограничения и позволяет получить полную адаптацию семьи иностранного работника или предпринимателя в регионе.

Он отметил, что Агентство «ОКА» уже помогло переехать и адаптироваться 90 иностранным гражданам и их семьям.

«Задача — не просто помочь с документами, а создать условия, чтобы человек остался надолго. Для этого мы обеспечиваем полную интеграцию, включая образовательные программы для детей и языковые курсы для взрослых», — подчеркнул Пиннекер.

В рамках помощи при адаптации иностранных граждан, планирующих трудоустроиться в регионе, агентство сотрудничает с передовыми региональными и федеральными вузами, научно-аналитическими центрами, предприятиями и организациями. Пиннекер отдельно отметил сотрудничество со «Школой 800» в Нижнем Новгороде для адаптации детей и программа с НГЛУ им. Добролюбова по изучению русского языка для взрослых.

Решения агентства, по словам Пиннекера, укрепляют научно-технологический потенциал Нижегородской области и повышает привлекательность региона для иностранных высококвалифицированных специалистов. В ходе сессии спикеры подчеркнули, что инфраструктура Нижнего Новгорода не уступает уровню Москвы и Санкт-Петербурга, а его ритм и стиль жизни могут понравиться амбициозным студентам и соискателям из других стран.

21 октября Пиннекер также заявил, что агентство разработало систему поддержки иностранных предпринимателей, запускающих свой бизнес в Нижегородской области. Директор Агентства «ОКА» рассказал о планах помочь иностранным предпринимателям, стартаперам, фермерам, высококвалифицированным специалистам, фрилансерам и инвесторам решить юридические, финансовые и бюрократические вопросы при переезде в Нижегородскую область и запуске своего бизнеса в регионе.