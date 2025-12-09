Япония ответила отказом на предложение Евросоюза присоединиться к его плану по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования программы помощи Украине, что лишило ЕС шанса заручиться глобальной поддержкой своей инициативы, пишет POLITICO со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их словам, этот вопрос обсуждался на встрече глав Минфинов стран «большой семерки» (G7), которая состоялась 8 декабря. В ходе переговоров представители Брюсселя обратились к японской делегации с просьбой о том, чтобы официальный Токио поддержал планы ЕС по предоставлению Украине финансовой помощи за счет российских госактивов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.

Источники POLITICO, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что Еврокомиссия рассчитывает заключить общеевропейское соглашение об использовании замороженных российских активов на сумму до 210 млрд евро, причем сделать это до саммита лидеров стран ЕС, который запланирован на 18 декабря.

Этому плану противостоит Бельгия, которая не скрывает своих опасений по поводу того, что в будущем в случае возникновения судебных споров ей придется возвращать России эту сумму. Именно она настаивает на том, чтобы инициативу поддержали другие страны G7, не входящие в ЕС. Предполагается, что они должны предоставить Украине кредит в счет замороженных российских активов, предоставили Украине кредит, используя замороженные российские активы, хранящиеся на их территории. В случае с Японией речь идет о $30 млрд.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает на том, что более активное участие стран G7 в плане использования российских замороженных активов для поддержки Украины снизит риск ответных действий России против конкретно Бельгии. Но США и Япония отказались разделить связанную с этим планом ответственность.

Глава японского Минфина Сацуки Катаяма заявил коллегам из других стран «большой семерки», что использование заблокированных в Японии российских активов для помощи Украине «исключено по юридическим причинам». Однако несколько источников, присутствовавших при обсуждении, считают, что позиция Токио связана не с опасениями по поводу нарушения правовых норм, а с возражениями со стороны США.

По словам участвовавшего во встрече евродипломата, представители Вашингтона заявили, что намерены сократить объем оказываемой Украине помощи последних траншей кредита G7, о котором администрация президента США Джо Байдена договорилась еще в 2024 году.

В опубликованном по итогам встречи совместном заявлении министров финансов стран G7 говорится, что страны объединения намерены «продолжить совместную работу по разработке широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, заблокированных в их юрисдикциях до тех пор, пока Россия не выплатит репарации». При этом они дополнили документ уточнением о том, что их действия «будут соответствовать правовым нормам».

POLITICO отмечает, что в 2026 году Украина без поступления новых пакетов финансовой помощи с Запада столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро и будет вынуждена начать сокращать государственные расходы уже с апреля.

По последним данным, Евросоюз объявит о решении по конфискации российских активов до конца текущей недели. Источники из британского правительства сообщили, что этот вопрос обсуждался 8 декабря на встрече лидеров Великобритании, Франции и Украины.