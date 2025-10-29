Представители японского автоконцерна Toyota, ранее ушедшего из России, провели тайную встречу с местными дилерами. Собеседник Autonews.ru рассказал, что мероприятие состоялось после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедших в августе на Аляске.

Какие именно автодилеры присутствовали на встрече с Toyota — не уточняется. По словам источника Autonews.ru, представляющего одну из российских дилерских сетей, участники подписывали соглашение о неразглашении информации. В ходе мероприятия рассматривали возможности взаимодействия японской марки с российскими посредниками. Детали разговора собеседник издания не сообщил.

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев утверждает, что японский концерн заинтересован в возвращении на российский рынок. По его данным, Toyota успела провести несколько дилерских конференций, а также лоббирует привоз своих машин в Россию через Китай.

В российском представительстве японской марки подтвердили проведение встреч и конференций с российскими дилерами, при этом заверили, что в настоящее время компания не планирует импортировать новые автомобили в Россию.

Как пояснили в «Тойота Мотор», постоянный контакт с российскими дилерами бренда необходимо поддерживать «для обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus».

Автоконцерн Toyota ушел из России в 2022-м, после начала военной операции на Украине. В сентябре того же года стало известно, что японская компания закроет свой российский завод, который располагался в поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга. Также был полностью приостановлен импорт автомобилей Toyota.

В августе 2024-го «Российская газета» писала, что Toyota по-прежнему официально продает машины на отечественном рынке. Но речь идет об автомобилях, которые остались на дилерских складах с марта 2022-го, уточняло Autonews.ru. Кроме того, издание добавило, что автомобили японского бренда продолжают продавать в России, но по схеме параллельного импорта.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за сентябрь 2025 года россияне купили 3308 автомобилей Toyota, что позволило бренду попасть в топ-10 самых популярных машин в стране.