Ответственность за нарушение вступающих с 1 марта 2026 года требований об обязательном использовании русского языка на вывесках необходимо расширить вплоть до уголовного наказания, считает председатель общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. В разговоре с LIfe.ru он обратил внимание, что многие предприниматели пренебрежительно относятся к государственному языку.

Несмотря на то, что обновленные требования вступают в силу лишь с 1 марта следующего года, уже сейчас очевидно пренебрежительное отношение бизнеса к необходимости отказаться от надписей на английском, отметил парламентарий.

«Пройдите по любой улице наших городов — что вы увидите? Сплошное языковое бесправие! Надписи на иностранных языках, которые простому человеку не понять, преобладают повсеместно», — заявил собеседник Life.ru.

Иванов напомнил, что с 1 марта все вывески, указатели и информационные таблички необходимо перевести на русский язык. При этом надписи на иностранном языке допускаются, но они будут выполнять дублирующую функцию, надпись на государственном языке должна выделяться.

По его словам, многие эти требования не соблюдают или игнорируют: например, пишут «Coffee» крупными буквами, а «Кофейня» — мелкими. Такие уловки Иванов назвал издевательством над смыслом закона, который защищает право граждан на доступную информацию.

Депутат считает, что после вступления требований в силу ответственность за их нарушение необходимо ужесточить. Административные штрафы, по его словам, нужно повысить до соизмеримых с масштабом ущерба размеров, а при «демонстративном игнорировании» — вводить уголовное наказание.

Предлагаемые штрафы — от 500 до 1000 рублей для должностных лиц, от 5000 до 10000 рублей для юрлиц — Иванов назвал «насмешкой». Он считает, что для сетевых компаний или застройщиков, которые называют целые жилые комплексы на иностранный манер, такие суммы являются просто расходами на рекламу.

Глава движения «Россия Православная» подчеркнул, что инициатива защищает культурную идентичность и право граждан на доступную информацию.

«Мы защищаем нашу идентичность, наше право на свою культуру и свой язык в своей же стране. Сначала нам навязывают чужих кукол вместо наших традиционных образов, а потом заставляют читать чужие слова на собственных улицах», — заключил Иванов.

В июне 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о защите русского языка в публичном поле. Согласно документу, с 1 марта 2026 года надписи в публичных местах должны быть переведены на русский язык, к ним относятся вывески, указатели, информационные стенды. При этом допускается написание на иностранных языках, например, «sale», «shop», «open», однако такие надписи должны быть дублирующими — сначала информацию нужно указывать на русском.