Покупка и распространение компьютерных игр серии S.T.A.L.K.E.R от разработчика GSC Game World* будет рассматриваться как финансирование нежелательной организации, рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В разговоре с LIfe.ru он пояснил, что за финансирование организаций из реестра нежелательных грозит уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК, предусматривающей лишение свободы сроком до пяти лет.

Эксперт напомнил, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена административная ответственность по ст. 20.33 КоАП — штраф суммой от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если в течение года человек дважды совершит правонарушение, ответственность станет уголовной (ч.1 ст. 284.1 УК).

18 ноября Генпрокуратура внесла украинскую студию GSC Game World*, создавшую игры S.T.A.L.K.E.R и стратегию «Казаки», в реестр нежелательных организаций. В сообщении ведомства было указано, что компания спонсирует ВСУ, формирует образ России как «государства-агрессора» и распространяет в ее отношении дискредитирующие материалы.

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что в 2022 году компания перевела фонду помощи ВСУ около $17 млн, на которые были куплены БПЛА и комплектующие к ним.

Юристы говорили, что в игру можно продолжать играть, если она была установлена до вступления в силу решения надзорного ведомства. Однако, как утверждает автор телеграм-канала «Юридический минимум НКО» Константин Воробьев по статье об участии в деятельности нежелательной организации могут привлечь даже за ношение мерча игры, так как это популяризует работу компании.

* организация признана нежелательной на территории России