Если человек распространяет сведения, основанные на ложных фактах, то ему грозит уголовное дело по ст. 128.1 УК (клевета), сообщил «Абзацу» юрист Михаил Салкин. Сами же по себе слухи не могут стать причиной для привлечения к ответственности.

Эксперт пояснил, что в этом контексте важны форма и содержание высказываний. Как правило, суд не принимает за факты мнения и выражение эмоций в отношении того или иного человека.

Однако, если гражданин распространяет заведомо ложную информацию, это могут расценить как оскорбление или клевету, отметил юрист. В этом случае предусмотрена уголовная ответственность по ст. 128.1 УК.

Салкин подчеркнул, что на практике чаще всего заявляют вторую часть статьи, поскольку порочащие честь сведения нередко публикуют в соцсетях.

«Санкция по этой части предусматривает в том числе лишение свободы до двух лет, хотя чаще суды ограничиваются штрафом. Размер штрафа может достигать 1 миллиона рублей», — пояснил эксперт.

Тем, кто стал жертвой клеветы, Салкин советует обратиться в суд и потребовать признать сведения недостоверными, а также добиться от ответчика публикации опровержения, прекращения распространения и компенсации морального вреда при необходимости.

В конце мая 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект Верховного суда, предусматривающий перевод дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию дел частно-публичного обвинения.

Ранее такие дела рассматривали мировые судьи в порядке частного обвинения. Теперь же дело по ч. 1 ст. 128 УК возбуждается по заявлению потерпевшего или его законного представителя, однако не подлежит прекращению в связи с примирением сторон.

Необходимость таких мер глава комитета думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с RTVI объяснял исключением возможности «правового шантажа», при котором заявитель может использовать иск как способ давления на обидчика.