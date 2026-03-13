Тревоги россиян, связанные с финансами, зачастую формируются в детстве из-за негативного отношения к кредитам в семье или денежных споров родителей, считают эксперты, опрошенные KP.RU. Собеседники издания посоветовали проанализировать свои страхи, чтобы они не мешали принимать важные решения.

По словам кандидата психологических наук, руководителя программы «Поведенческая экономика и экономическая психология» СПБГУ Ольги Медяник, финансовая фобия может полностью «захватывать пространство внутри человека», мешая ему принимать ответственные решения по жизни. Она обращает внимание, что нередко осторожное отношение к деньгам формируется еще в детстве, когда ребенок постоянно слышит фразы о том, что «денег нет», «мы не можем себе этого позволить», «богатые — это воры», «за деньги счастья не купишь».

Схожее мнение выразила руководитель Национального центра финансовой грамотности Анна Деньгина. Так, граждане могут опасаться брать ипотеку или улучшать жилищные условия из-за глубинных установок.

«У него может быть глубинная установка, связанная с тем, что владеть более дорогим имуществом опасно. Или он воспитан в среде, где кредиты считались «злом», родители из-за ипотеки развелись и у него сформировалось убеждение, что ипотека ведет к проблемам», — рассказала она.

При этом стремление не брать деньги взаймы и жить только на накопленные средства Медяник называет правильной стратегией. Однако она обращает внимание, что, боясь брать ипотеку, граждане могут годами снимать жилье, то есть отдавать деньги чужому человеку и не накапливать собственный актив. По ее словам, в таком случае человек уверен, что принимает взвешенное решение, но на самом деле им управляют страхи.

Чтобы побороть опасения, связанные, например, с ипотекой психолог рекомендует найти «золотую середину». Для этого на первоначальный взнос можно направить не 20-30%, а сразу 50%.

«То есть можно выбрать жилье подешевле или еще подкопить (но учтите, что цены в этом случае могут убежать вперед). И тогда взаймы возьмете меньше, а срок кредита при желании сможете растянуть как можно дольше. Это снизит ежемесячный платеж», — пояснила Медяник.

При этом эксперт предупреждает, что оставить крупную сумму в качестве финансовой подушки все же стоит. Это будет давать ощущение спокойствия, а денег хватит на полгода или год безбедной жизни.

По словам Деньгиной, финансовые страхи можно побороть при помощи конкретных инструментов. Так, для этого необходимо посчитать бюджет, составить план трат, продумать сценарии доходов, создать денежный резерв, а также разобраться в базовых экономических понятиях и научиться управлять рисками.

«Да, возможно, это не избавит вас от страхов полностью. Но вы научитесь управлять ими. И в итоге станете больше зарабатывать, меньше терять и спокойнее жить», — отмечает Деньгина.

Эксперт обращает внимание, что рациональные советы однако могут помочь только людям с легкой формой тревожности. Тем же, кто испытывает сильные финансовые фобии, она рекомендует обратиться к психотерапевту или психиатру.

Ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) проанализировало выдачу кредитов в разных регионах России в 2025 году. Чаще всего займы оформляли жители Чукотки — 41 займ на каждые 100 жителей региона. На втором месте Сахалинская область (39 кредитов на каждые 100 человек), на третьем — Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа (38 займов).

Самую низкую кредитную активность аналитики зафиксировали в Дагестане, Чечне и Ингушетии. В этих регионах показатель составил менее одного кредита на каждые 100 жителей.