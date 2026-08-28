Шесть граждан России продолжают числиться пропавшими без вести после наводнения в Непале. Это следует из данных на сайте непальского управления по туризму по состоянию на вечер 28 августа.

В отчете организации указано, что изначально в списках разыскиваемых после бедствия иностранцев числились восемь россиян, двое из которых были найдены.

При этом в сообщении посольства России в Непале, опубликованном утром в пятницу, сообщается, что российские дипломаты не получали новых сведений по восьми пропавшим гражданам РФ, не вышедшим на связь. Пока неясно, идет ли речь о спасении двух туристов из числа этих россиян или других.

Ранее телеграм-канал Shot писал, что среди пропавших числится известная российская гид Елена Оксюз, которая направлялась в сторону Тибета в составе группы путешественников из Эстонии. Она перестала выходить на связь в районе Расувагадхи.

Также сообщалось об исчезновении 38-летней петербурженки, работницы IT-сферы Анны Пак, которая планировала совершить поход к горам в составе группы из 8 человек. Ее муж сообщил, что Анна ночевала недалеко от погранпункта в Расувагадхи, после чего перешла границу и перестала выходить на связь.

Телеграм-канал Mash также назвал среди пропавших россиян московского разработчика приложений Александра Зимина, психолога из Ростова-на-Дону Наталью Киселеву и основателя школы музыки «Дом музыкантов» Кирилла Третьякова.

Один из родственников Третьякова рассказал порталу «Якутск онлайн» о наличии информации, что вся его группа выжила, однако осталась без телефонной связи и документов.

«Утром за ними вылетел вертолет. Пока новой информации нет, ждем», — сказал один из родственников», — заявил собеседник издания.

Как следует из сообщения непальского управления по туризму, к настоящему моменту в зоне бедствия было извлечено 538 тел погибших. Из 632 граждан 33 стран, числящихся пропавшими без вести, удалось найти 121 человека. Из них 85 — граждане Индии, 16 — Китая, девять — Южной Кореи, по двое — России, США и Италии, по одному — Болгарии и Швейцарии. Национальность еще трех туристов уточняется.