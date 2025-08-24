Задержан четвертый участник драки в одном из клубов в Щелково, после которой в больнице умер 20-летний футболист любительского клуба «Русская община» Арсений Ерошевич. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

32-летнему задержанному предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В СКР сообщили, что продолжают устанавливать личности всех, кто участвовал в потасовке. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

23 августа сестра Ерошевича сообщила, что он умер в больнице, куда был госпитализирован с тяжелыми травмами после драки у клуба в Щелково. По данным Sport Baza, 17 августа у футболиста был конфликт с двумя мужчинами. Они вышли на улицу и там Ерошевича избили несколько человек.

Телеграм-канал писал, что его госпитализировали в реанимацию с открытым переломом черепа, гематомой головного мозга и разрывом гортани.

Накануне правоохранители сообщали о задержании трех подозреваемых по делу о гибели Ерошевича. Среди них — гражданин одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и россиянин 2001 года рождения, писала Sport Baza. Двое, по предварительным данным, были задержаны в Нижнем Новгороде.