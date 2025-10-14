В Нижнем Новгороде задержали руководителя местного отделения общественного движения Народный фронт «За Россию» Андрея Жильцова. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».

По данным издания, задержание могло произойти в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О том, что Жильцова обвиняют по этой статье, также сообщил источник РБК. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Помимо этого, оперативники изъяли документацию, связанную с делом. Обыски прошли дома у Жильцова, в региональном отделении Народного фронта и офисах областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев», которой руководит обвиняемый.

Днем 14 октября представители регионального отделения Народного фронта заявили корреспонденту NN.RU, что офис работает штатно — обысков у них якобы не проводилось. Кроме того, собеседник издания указал, что информацией о задержаниях не владеет. Комментировать произошедшее в разговоре с «Коммерсантом» общественное движение отказалось.

Андрей Жильцов в 2009 году возглавил Нижегородскую службу добровольцев. Также он руководил фондом «Защитники отечества». В 2024-м занял пост главы регионального отделения Народного фронта.

Организация Народный фронт «За Россию» появилась по инициативе президента Владимира Путина в 2011 году. Региональные отделения движения есть во всех регионах страны.

На сайте общественного движения указано, что народный фронт — «команда Путина», основные цели которой «борьба с коррупцией, <…> предотвращение социальной несправедливости, мониторинг исполнения решений президента РФ, объединение людей вокруг ключевых для жизни и развития страны инициатив». Среди прочего, организация помогает участникам военной операции на Украине.

Как напоминает Ni Mash, в апреле нижегородское отделение Народного фронта фигурировало в истории с письмами для участников СВО. Тогда в Сормовском районе Нижнего Новгорода рядом с мусорными баками обнаружили коробку с письмами для военных, которые в преддверии Нового года написали студенты Нижегородского строительного техникума (НСТ).

Директор учебного заведения Галина Шабаева утверждала, что послания студентов были переданы Народному фронту, который должен был отправить их бойцам, отмечает Ni Mash.