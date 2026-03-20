Следственный комитет России задержал 17-летнюю девушку, подозреваемую в подстрекательстве и пособничестве убийству сверстника на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 16 марта. По версии следствия, соучастники заранее договорились и под предлогом встречи выманили 17-летнего знакомого девушки на станцию Кондакопшино.

Там между прибывшим юношей и 16-летним молодым человеком, который, по данным следствия, выступил непосредственным исполнителем, вспыхнул конфликт. В ходе ссоры младший из подростков нанес оппоненту несколько ножевых ранений.

Тело погибшего злоумышленник попытался закопать неподалеку. Останки обнаружили только 19 марта.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу задержана 17-летняя девушка, подозреваемая в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника (ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Предполагаемый непосредственный исполнитель убийства — 16-летний подросток — был задержан ранее, в отношении него уже избрана мера пресечения. Следствие решает вопрос об аресте задержанной девушки.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее петербургские СМИ сообщали, что тело убитого подростка, которое обнаружили присыпанным землей рядом со станцией, было расчленено. Официально эта информация не подтверждалась.