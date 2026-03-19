У железнодорожной станции в Кондакопшино в Санкт-Петербурге было найдено расчлененное тело 17-летнего подростка. Об этом пишет «Фонтанка».

Как писала Neva Today, несовершеннолетний житель Пушкина вышел из дома, взяв с собой рюкзак, и перестал выходить на связь с 16 марта. К его поискам подключились специалисты экстренных служб и волонтеры.

Тело было обнаружено утром 19 марта. По информации 78.ru, его тело с ножевыми ранениями было немного присыпано землей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 16-летнего подростка, который рассказал о драке, в ходе которой погибшему был нанесен удар холодным оружием. Убийца попытался избавиться от тела, чтобы скрыть следы.

По предварительной информации, причиной конфликта между ними стала ревность из-за девушки — знакомый погибшего пригласил его на «серьезный разговор», чтобы выяснить отношения, пишет Baza. Родители жертвы, которым сообщили о произошедшем, находятся в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось о задержании в Таиланде двоих россиян, которые подозреваются в умышленном убийстве 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, чье тело расчленили, чтобы скрыть следы преступления.

По версии следствия, преступники завернули части тела в черные пластиковые пакеты и одежду, похожую на ту, которую носил погибший в день исчезновения, после чего закопали в пяти разных местах.

По информации телеграм-каналов, подозреваемые наняли двух таиландцев с целью инсценировки поисков жертвы. Предполагаемых убийц установили при помощи записей с камер видеонаблюдения рядом с место захоронения.