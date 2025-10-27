В Бугуруслане (Оренбургская область) мужчина задушил соседку и попытался инсценировать ДТП, поместив ее тело на водительское сидение машины, сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Инцидент произошел в городе Бугуруслан. Как отметили в СК, 25 октября на одной из дорог Бугурусланского района было найдено тело женщины в ее машине с признаками удушения. По подозрению в убийстве задержали соседа потерпевшей.

По версии следствия, незадолго до инцидента между задержанным и его будущей жертвой произошел конфликт. 25 октября он выследил соседку и задушил рядом с ее машиной, после чего затолкал тело убитой на заднее сиденье и отвез автомобиль в неизвестном направлении.

На дороге Бугуруслан — Карповка предполагаемый убийца врезался в опорную мачту, утверждает СК. Чтобы скрыть следы преступления, он переместил труп на место водителя, а сам попытался поджечь машину и скрылся. Вскоре подозреваемого задержала полиция. Следствие намерено просить суд отправить его под стражу.

По информации SHOT, погибшая — 56-летняя учительница физкультуры Марина Садыкова. Она работала в местной гимназии и воспитывала 14-летнего сына. С подозреваемым — 42-летним Александром Васильевым — она жила по соседству.

Как пишет телеграм-канал, Васильев проживал со своей пожилой матерью, которую он периодически избивал. Садыкова, в свою очередь, пыталась ее защитить и помогала женщине.

SHOT уточняет, что пенсионерка содержала сына на свою пенсию и неоднократно обращалась в психиатрическую больницу с просьбой направить Васильева на принудительное лечение. В октябре она умерла, и Васильев начал обвинять Садыкову в своем одиночестве и финансовом положении.

По данным Инфо24, мужчина за день до инцидента уже пытался напасть на учительницу и задушить ее, однако его удалось остановить. Издание отмечает, что поводом для конфликта стала, в том числе, смерть собаки подозреваемого. Васильев был убежден, что Марина якобы ее отравила.

Предварительно, у подозреваемого диагностировано расстройство личности, пишет 112.

