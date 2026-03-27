Нападение на Русский дом в Праге — это варварская атака. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Варварская атака», — так российский дипломат ответила на просьбу RTVI прокомментировать нападение.

О случившемся в столице Чехии рассказал руководитель Русского дома Игорь Гиренко. По его словам, 26 марта в здание официального представительства Россотрудничества в общей сложности бросили шесть бутылок «коктейля Молотова».

«И это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания. Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался», — добавил Гиренко.

Глава Русского дома добавил, что дату выбрали неслучайно, ведь 27 марта в здании должно пройти заключительное мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии.

В полиции Праги заявили, что начали расследование и разыскивают злоумышленника.