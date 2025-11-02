Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР был создан спустя почти 40 лет после геноцида армян в Османской империи. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна «выйти из той картины мира, которую нам нарисовали агенты КГБ».

«Пашинян обвинил в исторических проблемах турок и армян… КГБ. КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Выступая на правительственном часе в парламенте Армении 22 октября, Пашинян высказал мнение, что представление армян о Турции и Азербайджане было сформировано под влиянием КГБ.

«Когда мы говорим: “Турок остается турком”, есть та же поговорка: “Армянин остается армянином”. Когда мы говорим: “Как мы можем доверять Азербайджану?”, есть та же поговорка: “Как мы можем доверять армянину?” <…> Мы должны выйти из той картины мира, которую нам нарисовали агенты КГБ», — сказал Пашинян.

В том же выступлении армянский премьер назвал «агентом КГБ» архиепископа Езраса — главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), конфликт Пашиняна с которой длится уже несколько лет. Езрас — родной брат Католикоса всех армян Гарегина II.

В конце сентября Пашинян объявил о планах создания в Армении Четвертой республики в случае продления своих полномочий еще на пять лет в 2026 году. Позже он объяснил, что Четвертная республика будет основываться на «логике мира», а не на «логике конфликта», как Третья. Он добавил, что Армения Четвертой республики — это «Родина мечты», в которой принадлежность власти народу должна быть «четкой и неоспоримой».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RTVI назвал инициативу армянского премьера «красивой оберткой», которую он ищет для своих «провальных» внутри- и внешнеполитических действий. По мнению депутата, в действительности Пашинян хочет «протащить изменение конституции, против которой, согласно опросам, выступает подавляющее большинство населения в Армении».

Затулин также считает, что действия политика направлены на «отказ от всех прежних основ национальной идеологии, отказ от уважения к истории геноцида и международного признания геноцида армян в Османской империи», а также ― в перспективе ― на отказ от союзничества с Россией и выход из-под ее влияния.