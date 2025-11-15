Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября отреагировала на заявление депутата от правящей партии Молдовы Михая Друцэ. Ранее политик утверждал, что представители ЛГБТ*-сообщества появились в Бессарабии с приходом Российской империи и лично поэта Александра Пушкина. Пояснений парламентарий не дал.

В своем Telegram-канале Захарова саркастично отреагировала на слова Друцэ. Дипломат в ироничной форме обыграла сказанное депутатом, написав, что, по его логике, Пушкин, едва приехав в Бессарабию, немедленно спросил, где живет сам депутат, и таким образом там появился первый гей*.

«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живёт депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый гей*», — написала Захарова в Telegram..

Также Захарова прокомментировала намерение властей Молдовы закрыть Русский дом в Кишиневе. Она заявила, что данное решение не поддается логическому обоснованию, поскольку молдавская сторона не привела ни одного примера так называемой деструктивной деятельности центра.

По словам официального представителя МИД, РЦНК занимается сохранением культурного наследия и объединяет множество жителей страны.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено