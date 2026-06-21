Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, зачем европейские страны держат в Москве посольства, если спорят о необходимости контактов с российской стороной. Такой комментарий она дала KP.RU в ответ на сообщения о разногласиях в ЕС из-за попыток главы Евросовета Антониу Кошты установить канал связи с Кремлем.

«Зачем тогда ЕСовцы держат в Москве десятки послов и сотни дипломатов, если до сих пор не определились, нужны ли им дипломатические каналы с Москвой?» — сказала российский дипломат.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что представитель Кошты провел два телефонных разговора с представителями Кремля в попытке наладить «неофициальные каналы связи» с Россией для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

Кошта подтвердил, что хотел бы создать дипломатический канал, поскольку ЕС «не может полагаться только на других в интерпретации российских сообщений» и должен иметь возможность напрямую передавать Москве собственные сообщения.

Цель главы Евросовета состоит в том, чтобы «подготовиться к защите европейских интересов, когда настанет подходящий момент», пояснил СМИ представитель ЕС. По его словам, речь шла о кратких контактах без обмена мнениями по существу, а не о полноценных переговорах.

Лидеры некоторых европейских стран раскритиковали решение Кошты, поскольку считают, что время для взаимодействия с Россией еще не настало. По данным источников Euronews среди дипломатов, обеспокоенность действиями Кошты выразили Польша, страны Балтии и Северной Европы.

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, в частности, заявил о бессмысленности контактов с Россией, поскольку, по его мнению, она не заинтересована в мире на Украине.

В Бельгии, Словении, Австрии, Португалии, Словакии и Болгарии, напротив, приветствовали решение главы Евросовета. Кошту также не стал критиковать премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, отмечает издание Helsingin Sanomat.

«Я понимаю критику этого звонка, но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал», — сказал Орпо.

Он уточнил, что Европа «не заманивает» Россию на переговоры и вообще не должна быть их инициатором, но ей нужно подготовиться к их проведению.