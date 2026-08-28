В России не закрывают двери никаким артистам, за исключением тех, кто придерживается нацистской идеологии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя анонс выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

«Мы никаким артистам двери не закрывали и не закрываем и не будем закрывать. Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно нарушая и наши законы, и законы, связанные с международно-правовыми основами», — цитирует Захарову ТАСС.

Она обратила внимание на большое количество фестивалей и международных конкурсов, которые проходят в России. При этом, по словам дипломата, ни одно крупное событие, связанное с конференциями или форумами, не проходит без культурной программы с участием зарубежных исполнителей.

Захарова подчеркнула, что «болезненные проявления» Канье Уэста, связанные с восхвалением Адольфа Гитлера, распространением свастики и «наполнением песен соответствующими идеологемами», вызывают «большие вопросы». Представитель МИД назвала «шокирующим» то, что в XXI веке подобное «в принципе может быть».

«Душевнобольные люди в больницах на стене что-нибудь такое могут изобразить. Но они на то и душевнобольные», — добавила она.

Захарова напомнила, что Уэст исполнил песню, в которой напрямую восхвалял Гитлера, 8 мая 2025 года, когда по всему миру отмечался юбилей Победы.

28 августа источники РБК сообщили, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится. По словам одного из собеседников издания, запрета на его проведение нет.

Руководитель компании-организатора Say Agency Анна Субчева рассказала, что сообщения об отмене концерта были связаны с проблемами у площадки «Газпром Арена». По ее словам, «технические нюансы» удалось преодолеть, и концерт Уэста все же состоится.

Два шоу рэпера запланированы на 10 и 11 октября, их анонсы появились в середине августа, в том числе на страницах «Газпром Арены» в соцсетях. Однако через неделю администрация стадиона заявила, что не подписывала с Say Agency договор аренды. «Фонтанка» писала, что организаторы не согласовали выступления Уэста с высокопоставленными чиновниками.