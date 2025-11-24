Памятник балерине Майе Плисецкой установили на набережной Пряжки в Санкт-Петербурге — на территории отеля, где артистка останавливалась во время своих визитов. Основатель гостиницы Вадим Мовчанюк рассказал RTVI, что также намерен добиться появления в городе улицы в честь Плисецкой.

Майя Плисецкая — выдающаяся балерина XX века, прима Большого театра, народная артистка СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 20 ноября ей бы исполнилось 100 лет. В августе 2025 года ушел из жизни ее супруг — композитор Родион Щедрин, чьи произведения ставятся в Мариинском театре. Пара оставила завещание соединить их прах после смерти и развеять над Россией.

Об установке бюста великой балерине сообщили жители города в сообществе «ВКонтакте» «Соседи Коломна, Санкт-Петербург». Солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис рассказала, что оставить память о Плисецкой таким образом мечтал директор отеля на набережной Пряжки, где останавливалась танцовщица. Он, по ее словам, вложил в это и личные средства.

«Он потратил очень много денег, личных, не надо критики, пожалуйста. Вы уверены, что в почти 90 у вас будут гореть глаза и вы будете мечтать о том, чтобы установить кому-то памятник к 100-летию? Будьте добрее», — отметила певица.

При этом мнение местных жителей разделилось: кто-то говорил о «кризисе в искусстве» и «мученице психбольницы», а другим понравились «нежность, легкость и утонченное изящество» образа Плисецкой. Торжественное открытие памятника состоится в середине декабря.

Мовчанюк рассказал RTVI, что очень рад тому, что таким образом удалось увековечить балерину, поскольку это еще и прославление своей страны.

«Думаю, что любому гражданину России такое мероприятие, когда мы увековечиваем прима-балерину, королеву балета, мировую звезду, — это просто здорово. Потому что тем самым мы прославляем нас, россиян, Россию в деле этого величайшего вида искусства, первенство в котором нам принадлежит по праву, в котором долгие годы Майя Михайловна вдохновляла весь мир своим изящным искусством», — поделился он.

Бюст, отметил Мовчанюк, был установлен на частной территории, для чего не требуется разрешение: «Потому что выход на соответствующие органы нашего города — это [заняло бы] годы, понимаете».

Собеседник RTVI также рассказал, что хочет добиться, чтобы имя Плисецкой носила одна из улиц Северной столицы.

«У нас ведь в городе даже нет улицы Майи Михайловны. Я сейчас готовлю предложение все-таки рассмотреть присвоение улице у нас в Коломне, в Адмиралтейском районе, названия “улица Плисецкой”. Раньше в народе называли эту улицу Писарева. До революции она была Алексеевской, там жили многие балерины — Кшесинская, Павлова и так далее», — поделился Мовчанюк.

На вопрос о том, как он относится к критике бюста Плисецкой, директор отеля ответил, что мнения на этот счет могут быть разными, и привел в пример ситуацию с памятником Петру I Михаила Шемякина (против монумента выступал, в частности, депутат Госдумы Евгений Марченко, который называл его «карикатурой на великого человека»).

«Хочу сказать, что само творчество скульптора — оно, надо отдать должное, великолепно. Все остальное, как говорят, приживается, ведь сами знаете — сколько людей, столько мнений. Поэтому нужно время, чтобы привыкнуть, допустим, к Петру Первому, которого Михаил Михайлович Шемякин установил в Петропавловской крепости. Многие ведь не воспринимали его установку там, на такой исторической земле. Но постепенно привыкли. И когда видишь, что руки Петра Первого потерты, грубо говоря, до мозолей — понимаешь, что народ полюбил эту скульптуру Шемякина», — резюмировал Мовчанюк.