17 февраля Бакинский военный суд приговорил бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Азербайджане это решение обсуждают не только как итог уголовного процесса, но и как политико-правовой рубеж. RTVI собрал реакцию на приговор местных изданий.

Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах, где с ноября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность госминистра, выполняя функции, аналогичные премьер-министру. До этого он владел крупной российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог», и в 2021 году с состоянием в $1 млрд входил в 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Варданян также основал международную школу-пансион для подростков UWC Dilijan College в Армении и возглавлял школу управления «Сколково».

Обозреватель Самир Велиев в колонке для Caliber.Az делает акцент на том, что суд, по его версии, прошел под внешним давлением, но сохранил независимость.

«Судебный процесс, длившийся более одного года, завершился так, как и должен был: вердиктом, принятым в зале суда, а не в коридорах европейских институтов», — пишет автор.

Он утверждает, что «ни одно из процессуальных прав обвиняемого не было ограничено», а приговор стал «результатом судебного разбирательства».

По мнению Велиева, дело Варданяна сопровождалось «беспрецедентной» информационной кампанией: «На протяжении последних двух с лишним лет имя Варданяна эксплуатировалось как инструмент давления на Азербайджан».

Ключевой вывод автора сформулирован предельно прямо: «Закон оказался сильнее».

1News.az: «Торжество справедливости вне политических скидок»

Издание 1News.az исползуют более жесткую риторику. В тексте Фариды Багировой решение суда названо «торжеством справедливости вне политических скидок».

В качестве эпиграфа приводится цитата президента Азербайджана Ильхама Алиева из интервью France 24:

«Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их. […] Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны».

Автор подчеркивает, что «преступления против человечества не могут быть предметом переговоров — их обсуждают в судах, а не за столом дипломатического компромисса».

Отдельно отмечается, что в других делах, рассмотренных 5 февраля, пожизненное заключение не назначалось обвиняемым старше 65 лет — это, по версии издания, демонстрирует «строгое соблюдение закона».