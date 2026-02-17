Бакинский военный суд приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) гражданина Армении Рубена Варданяна к 20 годам заключения, передает «Азертадж».

В декабре государственный прокурор просил отправить его в тюрьму пожизненно.

Варданяна признали виновным по более чем 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая планирование и ведение агрессивной войны, депортация населения, пытки, наемничество, терроризм и финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, перечисляет «Интерфакс».

Заседание суда проходило в открытом режиме, Варданяну предоставили адвокатов за счет государства, а также обеспечили переводчиком на русский язык.

Рубену Варданяну 25 мая исполнится 58 лет. Он уроженец Еревана, много лет вел успешный бизнес в России, в 2021 году с состоянием $1 млрд входил в топ-200 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes. Он имел российский паспорт, но в сентябре 2022 года отказался от него и переехал в Нагорный Карабах. Тогда он объяснил, что признателен России, где «состоялся как предприниматель», но вместе с тем «прекрасно осознает, что его новая деятельность [в непризнанной республике] сопряжена с большой опасностью».

«Не хочу подставлять страну, которой я многим обязан. Во-вторых, люди Арцаха должны быть уверены, что я приехал к ним всерьез и надолго. И то, что я отказался от российского паспорта, показывает им, что я сжег мосты и настроен решительно. В-третьих, возможно, в какой-то момент мне придется занимать государственные должности в Арцахе или Армении. А для этого нужно выдержать срок отсутствия двойного гражданства», — заявил Варданян на пресс-конференции 2 сентября 2022 года.

С ноября 2022 года по февраль 2023-го Варданян занимал должность государственного министра НКР (по статусу и функциям она совпадала с должностью премьер-министра, которую в непризнанной республике упразднили в 2017 году).

В сентябре 2023 года российская телеведущая, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки сообщила о задержании Варданяна азербайджанскими военными, что вскоре подтвердила его жена Вероника Зонабенд, а затем и погранслужба Азербайджана. Бывший госминистр был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении. Его переправили в Баку, где он с того времени оставался под стражей.

Год спустя, в августе 2024 года, премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналистов об армянах, находящихся в азербайджанских тюрьмах, упомянул Варданяна и спросил: «Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?» Сам Варданян отреагировал на это из заключения заявлением о том, что его действия продиктованы «заботой о судьбе Арцаха [так армяне называют Нагорный Карабах] и его народа».

