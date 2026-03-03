Более 2 тыс. российских туристов смогли вернуться из стран Ближнего Востока, где небо оказалось закрыто из-за атак Ирана. Это следует из данных, которыми поделилась с RTVI Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Надо понимать, что ситуация с численностью до начала вывозных рейсов — это фактически «закрытый комплекс». То есть улететь оттуда и влететь туда до вчерашнего вечера было почти нельзя. Возможно, в совокупности около 1 тыс. удалось улететь стыковочными рейсами из Саудовской Аравии, Иордании, Ливана», — рассказали в АТОР.

Кроме того, из Омана в Россию уже вернулись 200 человек, из ОАЭ — порядка 1000 человек. Что касается других стран, АТОР пока ожидает информацию.

1 марта в АТОР сообщили, что в ОАЭ застряло около 20 тыс. российских туристов. 2 марта Департамент экономики и туризма Дубая поручил отелям продлить размещение туристов на фоне массовых отмен рейсов из города.

28 февраля Израиль совместно с США начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер стран аятолла Али Хаменеи. В ответ на это Тегеран объявил американские военные базы на Ближнем Востоке своими законными целями. Под удары, помимо ОАЭ и Израиля, попали в том числе Иордания, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Бахрейн, Ливан и Ирак.