Российские туристы, отдых которых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сорвался из-за боевых действий, могут ра рассчитывать на полный возврат стоимости тура, если они не успели прибыть в страну. Об этом сообщила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.

Эксперт пояснила, что с юридической точки зрения такие инциденты классифицируются как обстоятельство непреодолимой силы. По ее словам, ответственность при таких условиях распределяется между туроператором, авиакомпанией и самим путешественником.

«Если вылет в ОАЭ еще не состоялся, закон на вашей стороне. При возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания турист имеет право на расторжение договора и возврат полной стоимости тура», — заявила Кодякова.

Однако для туристов, которые застали ракетные атаки уже непосредственно в ОАЭ, получить возврат средств будет труднее. В таких случаях туроператор вправе вернуть деньги только за неиспользованные дни проживания.

По словам Кодяковой, форс-мажоры освобождают бизнес от ответственности: организаторы туров и авиакомпании могут не выплачивать штрафы и компенсацию морального вреда. Например, если рейс отменили из-за закрытия воздушного пространства, перевозчик обязан обеспечить туристов водой и питанием в аэропорту, однако не должен оплачивать проживание в гостинице, поскольку военные действия — это внешние обстоятельства.

Эксперт обратила внимание, что базовые страховки, как правило, исключают риски, сопряженные с военными действиями. При отсутствии специальной пометки в полисе, страховая компания может аннулировать расходы на медпомощь при ранении осколками или компенсацию за задержку рейса.

2 марта Департамент экономики и туризма Дубая поручил отелям продлить размещение туристов на фоне массовых отмен рейсов из города. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отелям рекомендовали сохранить для туристов те же условия, которые были при бронировании.

Владельцев гостиниц призвали не выселять отдыхающих, застрявших в городе из-за ударов Ирана, а также оказать содействие гостям, которые оказались в сложных условиях из-за транспортных ограничений. Ранее аналогичные меры приняли власти городов Абу-Даби и Рас-эль-Хайм.

По данным АТОР на 1 марта, в ОАЭ застряло около 20 тыс. российских туристов — их отдых уже завершился, а рейсы на ближайшие даты отменены или пропущены.

Такая ситуация сложилась на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, которую Вашингтон объяснял угрозами, исходящими от ядерной программы Тегерана. В первый день боевых действий, 28 февраля, погиб верховный лидер страны Али Хаменеи и главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля. Уже 28 февраля Иран начал наносить удары по гражданским и военным объектам в Израиле, а также американским базам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ.