Иранская ракета упала возле здания в районе Пальма Джумейра (самый в мире большой искусственный остров) на берегу Дубая. По данным Dubai Media Office, в результате произошел пожар и пострадали четыре человека.

«Власти Дубая подтверждают, что в здании в районе Пальма Джумейра произошел инцидент», — сказано в сообщении ведомства.

Огонь потушили, а пострадавших госпитализировали. Место происшествия оцеплено, туда выехали экстренные службы. В Dubai Media Office подчеркнули, что для властей на первом месте стоят безопасность и благополучие жителей и гостей, предпринимаются все нужные шаги для поддержания порядка.

Ранее в социальных сетях писали, что взрыв случился рядом с популярными у туристов гостиницами Fairmont The Palm и Adagio.

Очевидцы сообщили RT, что над курортными районами Дубая средства ПВО уничтожили не менее восьми ракет. По словам одной из путешественниц, на одном из пляжей демонтировали детские развлечения.

«При первом взрыве в небе я аж подпрыгнула. Работники отелей советуют не поддаваться панике, хотя сами трясутся от страха», — отметила она.

Другие отдыхающие утверждают, что слышали взрывы в районе Интернет-Сити, где сосредоточено множество отелей и офисных зданий.

28 февраля Израиль при участии Пентагона нанес удары по Ирану, назвав их «превентивными» и направленными на защиту собственной безопасности. Президент США Дональд Трамп вскоре заявил о начале крупной военной операции против Ирана и обратился к представителям силовых ведомств с призывом сложить оружие, а к жителям — выступить против правительства.

По информации АТОР, больше всего россиян находится сейчас в ОАЭ — около 50 тыс. человек, среди них организованные туристы, самостоятельные путешественники и транзитные пассажиры. В Катаре — порядка 1 тыс., в Омане — около 700, в Бахрейне — примерно 300. Остальные данные уточняются.

ОАЭ объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства; Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Сирия и Израиль также закрыли небо. Катар и ОАЭ сообщили, что сохраняют за собой право на ответные действия.