Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора запаса Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве и получении взятки на сумму более 140 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Мирзаеву также на пять лет запрещено занимать определенные должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными функциями. Кроме того, с осужденного взыскали сумму полученной взятки в полном объеме.

Как установил суд, с августа 2023 года по июль 2024 года замначальника тыла Росгвардии путем вымогательства получил через посредников более 140 млн рублей от строительной компании ООО «Пегас-Эко», отвечавшей за выполнение крупного госконтракта по поставке быстровозводимых строений для нужд ведомства.

Мирзаев обещал руководителю фирмы в обмен на вознаграждение «покровительство и попустительство по службе»: беспрепятственную выплату аванса, приемку поставленной продукции и освобождение от штрафов при нарушении условий госконтракта.

В случае невыплаты взятки осужденный угрожал создать помехи при приемке и оплате работ, а также внести компанию в список недобросовестных поставщиков.

Суд признал Мирзаева виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Гендиректора компании освободили от уголовной ответственности. В начале октября суд приговорил к семи годам колонии гендиректора компании «Флакфуд трейд» Махира Сафарова за посредничество в даче взятки по делу Мирзаева.