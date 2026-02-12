В Харьковской области от удара украинского беспилотника 10 февраля погиб замкомандира одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным Гром. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

FPV-Дрон ударил по машине в районе Казачьей Лопани. В посте сказано, что Гром «принял удар на себя», получив тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Дома у него остались жена и четверо детей.

Службу он начинал в 2023 году связным на одном из участков под Белогоровкой, а после подключился к штурмовым действиям.

«Бесстрашный. Не на пять — на шесть с плюсом», — охарактеризовали Грома в пресс-службе «Ахмата».

Спецназовец участвовал в боях в Курской области. В интервью RT он говорил, что до службы штурмовиком занимался эвакуацией раненых и сам дважды был ранен, когда нес службу на участке у границы с Сумской областью.

Ранее мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил, что 9 февраля во время выполнения боевой задачи погиб командир добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон») Айк Гаспарян с позывным «Абрек». Подробности случившегося Приходько не уточнил.

По сведениям СМИ, на момент гибели «Абреку» было 34 года. В феврале 2024 года WarGonzo публиковал интервью с Айком Гаспаряном. Представляя его, авторы канала отмечали, что «Абрек» стал широко известен в конце 2022 года, когда входил в состав ЧВК «Вагнер» и руководил штурмовой группой.

В январе 2023 года в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин вручил Айку Гаспаряну медаль «За отвагу», подчеркнув его «геройство в ходе специальной военной операции».