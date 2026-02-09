Командир добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон») Айк Гаспарян (позывной «Абрек») погиб 9 февраля при выполнении боевого задания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Горловки в ДНР Иван Приходько.

«Айк, ты был настоящим командиром! Спи спокойно, брат! Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН [отдельной бригады специального назначения] “АрБат” Айк “Абрек”! Вечная память!» — написал он.

Приходько не привел подробностей произошедшего. В военных каналах информация также пока отсутствует. Сообщение о гибели Гаспаряна изначально было опубликовано в канале WarGonzo военкора Семена Пегова, но позже пост был удален. По данным СМИ, на момент гибели «Абреку» было 34 года.

В феврале 2024 года WarGonzo взял интервью у Айка Гаспаряна. Представляя его, канал писал, что «Абрек» получил широкую известность в конце 2022 года в составе ЧВК «Вагнер», где был командиром штурмовой группы.

«Сейчас “Абрек” командир ОБСпН “Арбат” в составе интербригады “Пятнашка”. Профиль батальона — штурмовые действия», — пояснял Пегов.

Награжден Путиным и Пригожиным

В январе 2023 года в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин наградил Айка Гаспаряна медалью «За отвагу», тем самым отметив его «геройство в ходе специальной военной операции».

Момент вручения награды Гаспаряну Путиным попал в сюжет телеканала «Россия 24». Церемония прошла 31 декабря 2022 года во время посещения главой государства штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Местный портал 161.RU отметил на основе трансляции, что из всех 50 награжденных в тот день Айк Арсенович Гаспарян был единственным, кого объявили только по ФИО — остальных также называли по званию и должности.

Позднее в январе того же 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вручил «Абреку» медаль «За взятие Соледара».

Осенью 2023 года в интервью RT Гаспарян заявил, что имеет уже девять наград.

«Четыре медали “За Отвагу” (две государственные, одна луганская и одна вагнеровская), “Вагнеровский крест”, “Бахмутская мясорубка”, “За взятие Бахмута”, нагрудный знак интернациональной бригады “Пятнашка” I степени и крест ОБСпН», — перечислил он.

Что известно об Айке Гаспаряне

«Газета.Ru» пишет, что до военной операции на Украине Айк Гаспарян «был профессиональным бойцом смешанных единоборств и тренером, а также активно участвовал в жизни армянской общины».

RT рассказывал, что боевой путь «Абрека» начался, когда он в составе «Вагнера» прибыл в Клиновое и вместе со своим подразделением стал продвигаться в сторону Веселой Долины и Иванграда, перешедшими под российский контроль осенью 2022 года.

Ростовский портал 161.RU отмечал, что еще в начале 2022 года человек с таким же именем — Айк Арсенович Гаспарян — отбывал семилетний срок в колонии строгого режима за разбойное нападение. Из публикации следовало, что приговор ему был вынесен Нагатинским районным судом Москвы в ноябре 2020 года.

Согласно карточке дела, Гаспарян А.А. и проходивший вторым фигурантом Цамаев А.А. были признаны виновными в разбое с незаконным проникновением или в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК), оба ранее не были судимы. В опубликованном постановлении апелляционного суда говорилось, что защита просила переквалифицировать дело с разбоя на умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и прекратить процесс в силу примирения сторон.

Судя по изложенному в документе, дело касалось случая в кафе в Киргизии в декабре 2019 года, куда потерпевший пришел обменять деньги на валюту другого государства. Туда же потом явились Гаспарян и Цамаев и заявили сидевшему вместе со знакомыми потерпевшему, что он должен им деньги. Возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой Гаспарян распылил газовый баллончик, как он утверждал, с целью самообороны, а Цамаев стал стрелять из травматического пистолета и попал потерпевшему в глаз.

Как предполагал 161.RU, если речь идет именно о том самом Гаспаряне, то он мог попасть в ЧВК «Вагнер» в результате вербовки заключенных, о которой СМИ и соцсети писали с лета 2022 года. По данным портала, человек, похожий на Пригожина, в частности, посещал колонии Ростовской области.

Ростовский портал указывал, что сами информационные ресурсы, связанные с «Вагнером», называли Айка Гаспаряна «первым бывшим заключенным, получившим госнаграду».