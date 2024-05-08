В первом квартале 2024 года заблокированные в Euroclear российские ценные бумаги, общая стоимость которых составляет 200 млрд евро, принесли проценты на 1,6 млрд евро, сообщила новый гендиректор бельгийской компании Валери Урбен в интервью изданию L’Echo.

EuroClear — это международный депозитарно-клиринговый центр, который с 1968 года обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок, в том числе как расчетная система для мультивалютных расчетов.

По словам Урбен, на заблокированные в EuroClear российские активы за год «набегает» от 2 до 3 млрд евро процентов в зависимости от динамики процентных ставок.

Урбен в интервью подчеркивает, что руководство EuroClear не принимает никаких решений по российским активам, а лишь «применяет политические решения», принятые европейскими и американскими властями.

«Мы проводим с ними много времени, чтобы объяснить влияние этих решений на наш баланс и наши риски. Учитывая размер Euroclear и ее системную значимость, любое решение, серьезно ослабляющее компанию, может иметь последствия на мировых финансовых рынках», — пояснила гендиректор компании.

Она призвала крайне осторожно относиться к предложениям о конфискации всех российских активов за рубежом, которые активно продвигают США, в том числе в рамках дискуссий между странами G7.

«Если наши клиенты почувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это откроет ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», — предупредила Урбен, предупредив, что конфискация «окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом».

Урбен признала, что заблокированные российские активы являются «сложными в управлении», и ими на ежедневной основе занимаются более сотни сотрудников. «Мы постоянно должны реагировать на новые постановления, антироссийские санкции и российские контрасанкции. Но это часть нашей роли как рыночной инфраструктуры», — пояснила она.

В связи с заблокированными в Euroclear российскими активами компания на данный момент ведет более сотни дел в российских судах, сообщила Урбен. Иски были поданы «местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги». Гендиректор Euroclear пояснила, что на компанию работает «целый ряд юридических фирм», но перспективы не вызывают оптимизма. «Уровень вероятности того, что мы выиграем эти дела, достаточно мал. Но мы продолжаем бороться», — говорит Урбен.

По ее словам, Euroclear в своей деятельности руководствуется бельгийскими законами и нормами ЕС. «Россия применяет свои собственные указы президента, которые позволяют немедленно выполнять решения судов. Активы, которые у нас есть на месте, арестованы напрямую, у нас нет выбора. Россия, вероятно, никогда не примет решения Запада. Этим же объясняется и наша позиция в отношении захвата российских активов, против которой мы продолжаем выражать свое несогласие», — заявила гендиректор депозитарно-клирингового центра.

Урбен посетовала на то, что после заморозки российских активов Euroclear, о которой раньше было мало что известно в широких кругах, оказалась в центре внимания, и это мешает деятельности компании, чьими клиентами являются крупные институциональные инвесторы, избегающие публичности и рекламы.

«Все эти российские деньги рискуют в конечном итоге ничего не дать самой Euroclear. Они могут даже обернуться потерями. Именно поэтому наши акционеры поддерживают нашу позицию. Чтобы иметь возможность защищать Euroclear от текущих и будущих рисков, мы решили, что доход, связанный с российскими активами, должен быть сохранен и не должен распределяться», — заявила гендиректор компании.

Урбен признала, что руководство центра учитывает риски кибератак с российской стороны и поэтому находится в «состоянии повышенной готовности», вложив значительные средства в киберзащиту. «Наши планы защиты [от хакеров] до сих пор были весьма эффективными. Но мы не застрахованы от дополнительных атак», — констатировала гендиректор Euroclear.

В начале мая Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что чиновники G7 в частном порядке признали прекращение дискуссий о полной конфискации замороженных активов России, хотя Украина продолжает настаивать на этой мере. По данным деловой газеты, некоторые стороны (США, Канада и отдельные члены правительства Великобритании) по-прежнему требуют полной конфискации, но Япония, Франция, Германия и Италия проявляют крайнюю осторожность по этому вопросу, и это «заводит ситуацию в тупик». Руководители центробанков стран G7 скептически воспринимают идею полной конфискации, поскольку «осознают стабилизирующую роль валютных резервов». Отказ от ареста российских активов в европейских странах лоббируют власти Индонезии и Саудовской Аравии, которые «очень обеспокоены» будущим собственных активов на Западе.

США еще в прошлом году предложили странам ЕС признать себя пострадавшими от действий России и на этом основании изъять замороженные российские активы в качестве компенсации, а потом направить аналогичные суммы из других источников на помощь Украине.

В январе 2024 года анонимные источники Reuters из числа высокопоставленных европейских чиновников признали, что Евросоюз вряд ли решится использовать замороженные активы российского Центробанка, поскольку считает это рискованным с юридической точки зрения.

В феврале 2024 года Совет Евросоюза утвердил постановление, которое дает законную базу для использования прибыли от замороженных активов России в интересах Украины. Оно обязывает центральные депозитарии, которые владеют активами Центробанка России на сумму более одного миллиона евро, учитывать остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, и хранить такие доходы на отдельных счетах. Также депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению.