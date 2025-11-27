Европейский союз (ЕС) превратится в дымящиеся руины, если развяжет большую войну с Россией. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Германия разрабатывает план переброски 800 тыс. немецких, американских и других военных НАТО на восточном направлении. В статье подчеркивается, что сама Германия в рамках концепции станет плацдармом для развертывания сил. Кодовое название проекта — OPLAN DEU. Как отмечается в публикации WSJ, работу над этим секретным планом высокопоставленные немецкие офицеры начали около двух с половиной лет назад, а теперь спешат его реализовать.

Баранец предположил, что сконцентрировав в Германии 800 тыс. солдат, ЕС в дальнейшем может сместить их в Польшу или Финляндию, чтобы Россия перебросила свои войска с Донецкого, Запорожского и Харьковского фронтов на Финское направление.

«Мы такой дурью страдать не будем», — заверил полковник. При таком сценарии, по его словам, российская армия усилит пограничные заставы, приведя их в состояния повышенной боевой готовности.

Если же войска НАТО «рыпнутся» и начнут атаку, подчеркнул обозреватель, Россия, «не вынимая сигаретку изо рта» и не сдвигаясь с места, нанесет удары с помощью «Кинжалов», «Калибров», «Орешников» и «Гераней», отметил он.

В таком случае, по словам полковника, помимо Финляндии под ударами окажутся и другие европейские страны, что приведет к началу большой войны с «запахом атомной гари», потому что Россия применит ядерное оружие.

«Будет жалко красивую Европу, но она превратится в дымящиеся руины», — резюмировал Баранец.

Ранее пресс-служба Сухопутных войск Финляндии сообщила, что 27 ноября в стране начнутся учения под названием Lively Sentry 25. Они продлятся до 4 декабря 2025 года и будут проводиться в районах Восточного Уусимаа, Пяйят-Хяме и Кюменлааксо, который, в свою очередь, граничит с Россией. Основное внимание во время учений будет сконцентрировано на отражении атак силами местного гарнизона и резерва.

В сообщении сказано, что в учениях будут участвовать около 6,5 тыс. солдат, 4 тыс. призывников, 850 военнослужащих и 1,7 тыс. резервистов. Кроме того, будет задействовано более 900 единиц техники.

До этого, на полигоне «Роваярви» в Восточной Лапландии (этот участок находится примерно в 100 километрах от российской границы) проходили артиллерийские учения Northern Strike 225 , которые должны были завершиться 25 ноября.

Тогда на новость об этом отреагировал зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа. Он предупредил, что Россия в случае угрозы может разместить на границе с Финляндией ракету «Орешник». Он подчеркнул, что угроза есть в любых учениях, которые проводят страны НАТО.