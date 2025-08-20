Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) имеет хороший голос, но часто исполняет «не свой» репертуар. Такое мнение исполнительница Ольга Зарубина высказала в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«SHAMAN действительно имеет голос, он действительно не похож ни на кого. У него очень мощная подача голосовая, у него хороший диапазон. Но мне не нравится единственное, что он часто поет не свой репертуар», — сказала Зарубина.

По ее словам, на каждую «звезду» «должны писаться свои конкретные песни». Чтобы человек смог «полностью выдать свои краски в голосе», у него должен быть определенный репертуар, только ему соответствующий, пояснила артистка.

«Поэтому когда он что-то поет, и ты слушаешь и понимаешь, что он талантливый человек, а потом он вдруг хряк и упал с хайпом непонятным, который ему навязали просто, и он не может не спеть. Это большая беда у нас — навязывание тебе не своего репертуара», — добавила Зарубина.

Певица призналась, что у нее самой в начале карьеры было много песен «вообще не ее энергетики». «То, что я пела, это был вообще не мой уровень энергии, безусловно. Но мне приходилось петь, потому что больше ничего мне другого не давали», — посетовала она.

Зарубина привела в пример песню «На теплоходе музыка играет».

«Мне часто говорили: «Почему ты так равнодушна к «Теплоходу», его же так много людей любит до сих пор?» Я в конце концов нашла этот ответ — потому что это не моя энергетика. Это энергетика русского народа — «Теплоход», «Ягода-малина». Это их энергетика, но не моя, мне нужно больше. Может быть, сложнее где-то», — заключила певица.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в интервью RTVI назвал «случайным» репертуар Дронова. Соседов заявил, что SHAMAN — это проект, в который были вложены колоссальные средства.