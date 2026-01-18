Румынская певица Паула Селинг публично принесла извинения за свою фразу на русском языке «Молодец, Молдова», которую произнесла в эфире финального отбора участников на конкурс «Евровидение-2026». Видеообращение она опубликовала на своей странице в Facebook*.

Селинг участвовала в национальном отборе представителя Молдовы на «Евровидении-2026» в качестве члена жюри. Когда отборочный этап завершился, певица подбодрила организаторов и аудиторию, громко сказав по-русски: «Молодец, Молдова!»

Тот факт, что Селинг обратилась к молдаванам на русском языке, спровоцировал шквал критики в ее адрес в социальных сетях. Одним из тех, кто резко отреагировал на слова певицы, стал бывший пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ. Он написал, что румынская звезда «застала врасплох» выбором русского языка для поздравления, и напомнил, что государственный язык в стране — румынский.

По принятому в 1989 году Закону о функционировании языков на территории Молдовы за русским был закреплен официальный статус языка межнационального общения. В 2018 году Конституционный суд республики постановил его пересмотреть как «устаревший» и «утративший актуальность». В 2020 году в стране приняли новый закон, согласно которому русский язык получил статус языка межэтнического общения. Однако уже в 2021 году КС республики признал эту норму неконституционной.

В конце концов Селинг решила записать видеообращение с извинением, признав, что совершила ошибку. Она пояснила, что неправильно поняла значение слова «молодец» и в целом не вкладывала в свое восклицание какой-либо политический подтекст.

«Есть ошибки, которые возникают не из-за неуважения, а из-за слишком большой добросовестности, от наивной попытки присоединиться, проявить теплоту, сказать “браво” от сердца, а не по словарю», — оправдывалась певица в соцсетях.

Молдова решила отправить своего представителя на «Евровидение» после годового перерыва: в 2025 году организатор отборочного этапа — директор национального вещателя Корнелиу Дурнеску — объявил о решении отказаться от участия в конкурсе из-за финансовых сложностей, низкого уровня представленных претендентами песен и спада интереса со стороны аудитории.

