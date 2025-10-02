Два легковых автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы, после чего один из них отлетел на пешеходов. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали женщина и двое мужчин.

Авария произошла на улице Годовикова в Останкинском районе столицы. Shot и «Москва 24» сообщают, что изначально столкнулись два автомобиля. После удара один из них, иномарку KIA, отбросило на пешеходов, которые как раз в это время переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».

Трое пострадавших оказались заблокированы под колесами и получили травмы различной степени тяжести, их забрали сотрудники скорой помощи. По данным агентства городских новостей «Москва», пострадали двое мужчин и одна женщина.

Движение в районе ДТП перекрыли. Дептранс рекомендовал водителям выбирать пути объезда через Широкий проезд или проспект Мира.



В конце сентября в ДТП попал Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва. Авария произошла в районе деревни Жуковки на Рублево-Успенском шоссе. Самого Диброва в машине не было, за рулем сидел его водитель.

В разговоре с «Пятым каналом» Дибров уточнял, что к ДТП не причастен. В момент инцидента он находился в студии телецентра «Останкино». В результате ДТП никто не пострадал.