Президент Украины Владимир Зеленский готовит законопроект о частных военных компаниях, сообщают украинские паблики. Участники обсуждения предполагают, что инициатива может быть выгодна самому президенту, а также крупному бизнесу и олигархам. При этом уже обсуждается практика «частного ПВО», которая, по данным СМИ, получает в основном положительные оценки.

Глава офиса президента Кирилл Буданов в интервью CEO Club Ukraine указал на риски появления ЧВК. По его словам, это может привести к усилению влияния наемнических группировок внутри страны и проблемам при их использовании за рубежом. Он также отметил возможные сложности с контролем оборота оружия и передвижением таких структур по территории Украины.

«Вы понимаете, как начнут обвинять Украину, когда компания „Рога и Копыта“ пристрелит какого-нибудь оппозиционера, например, в Йемене? Вы понимаете, как это будет выглядеть?», — заявил Буданов.

Описывая функционирование ЧВК внутри Украины, глава офиса намекнул, что у государства могут возникнуть проблемы, как в свое время с «маршем справедливости» Евгения Пригожина.

«Дальше — следующая проблема, наша внутренняя, — это оборот оружия в частных военных компаниях. Не мне вам рассказывать, что у нас страна вольнолюбивых людей, которые закон по-своему любят трактовать, когда у них в руках есть сила. И потому сделать себе полигон в городе Днепр, имея регистрацию в городе Львов, и кататься так по стране колоннами, и рассказывать, что колонна может повернуть куда-то в другую сторону, в принципе, это легко делается. Поэтому этот вопрос тяжелый. Нужно ли оно Украине или нет, нужно думать, как это оформлять. Потому что есть мнения, чтобы это привязывать к государству, тогда государство берет на себя все риски, а это точно будет проблемой при первых же контрактах. Или отпускать в рынок и бороться с последствиями, а последствия будут серьезные», — сказал Буданов.

Зеленский анонсировал законопроект о легализации украинских ЧВК летом 2020 года. Он отметил, что в разработке проекта этого закона, по его мнению, должен принять участие Консультативный совет по делам ветеранов войны и семей погибших защитников Украины.

«Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», — приводятся слова Зеленского на сайте президента Украины.

В случае окончания военного конфликта с Россией, высвободится огромное количество людей с военным опытом, которые после нескольких лет боевых действий с трудом смогут найти себе место в мирной жизни.

«В США частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не создавали проблем государству. А у нас военных не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему», — считает украинский военный, полковник Сергей Кривонос.

Еще до февраля 2022 года большинство состоятельных украинских бизнесменов уже имели собственные «частные армии», которые состояли из бывших силовиков, в ряде регионов Украины были созданы «муниципальные варты» — охранные агентства, созданные при местных советах, которые затем стали основой сил Территориальной обороны. За последние годы украинские военные советники были зафиксированы в ряде стран Африки, во время боевых действий Израиля и США против Ирана Зеленский отправил более двухсот дроноводов в Персидский залив, для противостояния с Ираном.