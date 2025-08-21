В рамках возможного обмена территориями Россия готова рассмотреть вопрос о передаче Украине Кинбурнской косы, которая находится в черноморском устье Днепра. Об этом журналистам рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Говорить о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу», — приводит его слова издание «Страна».

По мнению главы государства, эта территория необходима России только с целью блокирования Украине выхода в море.

Кинбурнская коса, занимающая участок между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в районе впадения Днепра в Черное море, с июня 2022 года контролируется российскими вооруженными силами. Этот участок суши протяженностью порядка 40 км географически связывает Херсонскую область, находящуюся в составе России, и Николаевскую области Украины.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru допустил возможность передачи Кинбурнской косы Украине при соблюдении двух ключевых условий: заключения долгосрочного мирного договора и гарантий отсутствия угроз со стороны Вооруженных сил Украины. Собеседник портала пояснил, что эта территория жизненно важна для безопасности Крыма.

«Кинбурнская коса важна с точки зрения обороны Крыма. Она не позволяет противнику иметь свободный проход и ограничивает его передвижение. С точки зрения какого-то хозяйственного значения — на сегодняшний день оно нулевое», — добавил он.

В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что с позиций на косе российские подразделения осуществляют блокирование морских подходов к портам Николаевской области.

Херсонская область была присоединена к России по результатам референдума, состоявшегося осенью 2022 года. В настоящее время под контролем российских сил находится левобережная часть региона, в то время как правобережные территории, включая город Херсон, контролируются Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как ранее сообщали западные СМИ, Москва, предположительно, готова вывести войска с некоторых украинских земель, оставив за собой Херсонскую и Запорожскую области, в обмен на полный контроль над Донбассом. В Кремле эту информацию не комментировали.

Днем 21 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что территориальные претензии России, включающие участки, находящиеся под контролем Киева, являются одним из центральных вопросов на переговорах о завершении конфликта, наряду с разработкой гарантий безопасности для Украины.

«Во-первых, Украина хочет быть <…> уверена в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Россияне хотят определенные участки территории, большую часть которых они уже заняли, но некоторые — нет»,— сказал Вэнс, не уточнив, о каких территориях идет речь.

По данным Financial Times, Зеленский потенциально готов зафиксировать нынешнюю линию фронта, однако категорически отвергает вывод украинских войск из Донбасса. Требование о выводе ВСУ из этого региона, как сообщало Reuters, ранее было озвучено президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

The Times, в свою очередь, писала о том, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф допускал возможность закрепления под контролем России территорий, занятых на момент возможного соглашения.