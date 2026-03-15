Восстановление нефтепровода «Дружба» для транзита российской нефти по сути равнозначно снятию санкций с России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами, сообщают РБК-Украина и «Интерфакс-Украина».

Нефтепровод «Дружба» вышел из строя после аварии в конце января 2026 года. В результате был прекращен транзит российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию. Будапешт и Братислава возложили вину на Киев, а тот — на Москву.

Зеленский рассказал, что недавно у него состоялся разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тот тоже спрашивал о сроках ремонта трубопровода. Украинский лидер вновь заявил, что техническое восстановление трубопровода возможно в срок до двух месяцев.

При этом сам ремонт, по его словам, это лишь второй по важности вопрос в данной ситуации, а первый — готова ли Европа возобновить покупку и транзит российской нефти.

«Почему мы в одном случае можем говорить США, что мы против снятия санкций, а с другой стороны — заставлять Украину возобновить транзит, да еще по политической цене, которой оплачивается антиевропейская политика?» — добавил он.

Такой подход Зеленский назвал шантажом. Он добавил, что если восстановление «Дружбы» будет условием получения оружия, то он «разоружен в этом вопросе».

«Это неправильно. Меня заставляют восстановить “Дружбу”. Чем это отличается от снятия санкций с русских?» — заявил президент.

По его мнению, объемы нефти, которые шли через «Дружбу», «никак» не влияли на рынок, поскольку это «абсолютно не те объемы».

По данным агентства Reuters, в последнем квартале 2025 года лишь 1% импорта нефти в ЕС приходился на Россию — прежде всего благодаря санкциям блока против морских поставок. На сегодняшний день от российской нефти в ЕС не отказались только Венгрия и Словакия.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС и перестала поставлять ей дизельное топливо, потребовав возобновить транзит нефти. Из этой суммы 60 млрд евро предназначены для оборонных нужд. Вся сумма должна быть выплачена в течение 2026—2027 годов.

В Киев уже приезжала венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком, однако в украинском МИД подчеркнули, что венгерские представители прибыли без официального статуса — как обычные туристы по безвизу.

Словакия в феврале остановила поставки электроэнергии. В марте агентство Reuters писало, что гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил украинскому президенту, что была повреждена главная насосная станция трубопровода, восстановление займет до 1,5 месяца.

Между тем 12 марта США временно ослабили нефтяные санкции, предоставив 30-дневную лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в море. По оценке Зеленского, это может принести России около 10 млрд долларов, хотя Вашингтон и оспаривает эти цифры.

Несмотря на венгерское вето, глава Нацбанка Украины ожидает поступления европейского кредита в начале второго квартала 2026 года и говорит, что план Б существует. Газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС писала, что Киев с высокой долей вероятности получит деньги, даже если Венгрия и Словакия будут выступать против.

Ситуацию усложняет то, что 12 апреля в Венгрии состоятся выборы — и эксперты не исключают, что впервые за 16 лет власть в стране может смениться.