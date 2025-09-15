Модель Эмма Хеминг-Уиллис, жена актера Брюса Уиллиса, назвала решение о переезде 70-летнего мужа с прогрессирующей деменцией в отдельный специально оборудованный дом одним из самых тяжелых в ее жизни. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.

Однако, несмотря на первоначальные сложности, в итоге принесло положительные результаты, призналась женщина. По ее словам, это пошло на пользу как самому Уиллису, который стал более самостоятельным и общается с друзьями, так и остальным членам семьи.

Супруга актера отметила, что, хотя решение далось ей нелегко, оно позволило ей вернуться к роли жены, а не круглосуточной сиделки. Это, а также улучшение состояния Брюса, заставило ее считать такой шаг «правильным» и «огромным подарком» для всех.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня», — сказала она.

Хеминг-Уиллис также отметила, что нашла новые способы поддержания контакта с супругом. Как она пояснила, у них выработался свой особый язык общения, который заключается в простом совместном времяпрепровождении: тихом сидении рядом, прогулках и внимательном выслушивании его попыток говорить. Главным, по ее словам, стало умение слышать и принимать его.

Весной 2022 года семья Брюса Уиллиса сделала заявление о прекращении его актерской карьеры. Причиной этого шага стала диагностированная у актера афазия — серьезное неврологическое нарушение, затрагивающее речевую функцию. Позднее диагноз был уточнен: выяснилось, что афазия является симптомом более сложного заболевания — лобно-височной деменции. Этот тип деменции характеризуется прогрессирующим угасанием когнитивных функций человека.

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в немецком Идар-Оберштайне. Мировую известность он получил после ролей в «Крепком орешке», «Криминальном чтиве», «Армагеддоне» и «Пятом элементе». Его первой женой была актриса Деми Мур (в браке с 1987 по 2000 год), а второй супругой стала британская модель и актриса Эмма Хеминг (с 2009 года).