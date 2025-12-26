Жена осужденного сегодня за хищение 5 млн рублей при возведении укреплений в приграничных районах Курской области бывшего депутата местной думы Максима Васильева сама ушла с депутатской должности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Курский губернатор подчеркнул, что Светлана Васильевна сделала такой выбор «по собственному желанию». «Считаю это единственно верным решением. Ранее она активно поддерживала супруга, пытаясь “прикрыть” его от закона», — пояснил Хинштейн.

Незадолго до этого он призывал Васильеву выйти из состава партийной фракции в Курском городском собрании, поскольку она, по его словам, в ходе судебного процесса поддерживала своего мужа и «пыталась прикрыть его перед законом».

Напомним, 26 декабря Ленинский райсуд Курска приговорил Максима Васильева к 5,5 года колонии за хищение госсредств при возведении фортификационных сооружений в двух приграничных селах. В соответствии с приговором он также будет обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего депутата было возбуждено в начале 2025 года. Следствие установило его причастность к хищению крупных сумм при строительстве оборонительной линии с использованием служебного положения. После задержания Курская облдума по просьбе самого Васильева досрочно прекратила его депутатские полномочия.

Экс-депутат заключил сделку со следствия, в рамках которой дал показания об обстоятельствах хищения с участием других фигурантов. Он утверждал, что изначально руководствовался мотивом заработка, а не преступного обогащения, и осознал криминальный характер схемы только после того, как уже оказался в нее вовлечен.