Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с NEWS.ru назвал «полной хренью» слухи о том, что у него есть проблемы со здоровьем. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Якубович пожаловался на сильную утомляемость и что врачи запретили ему пить алкоголь.

Телеведущий пошутил, что у него так «здорово пошатнулось здоровье», что он «еле-еле три раза в неделю» играет в теннис, каждый раз предваряя это «силовой 15-минутной нагрузкой».

«Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты. Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец», — высказался Якубович.

По утверждению SHOT, телеведущий пожаловался врачам «на слабость и на то, что стал сильно уставать». Те якобы ему запретили употреблять алкоголь, а также обязали придерживаться строгой диеты, в том числе отказавшись от соленых огурцов и пирогов.

В июле Якубович в интервью ТАСС заявил, что он единственное, о чем он мечтает, так это о «легкой смерти», чтобы «никому не доставлять никаких неприятностей».

«Все остальное не имеет никакого значения. Естественно, чтобы при этом были живы мои родные и близкие. Все остальное меня не интересует», — добавил он.

По его словам, он настолько любит самолеты, что даже если по каким-то причинам не может поехать на аэродром и подняться в воздух, то он посещает тренажер Boeing и «замечательно проводит там время, не теряя профессиональной пригодности». По его словам, ради полетов на самолете он бросает все дела, для него лично это «некая форма наркомании».

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Его отец был инженером-механиком и начальником конструкторского бюро, мать — гинекологом. В 1991 году Якубович пришел на кастинг в «Поле чудес» и с тех пор остается бессменным ведущим и автором программы. Помимо этого, он сыграл множество ролей в театре и кино.