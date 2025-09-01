Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с NEWS.ru назвал «полной хренью» слухи о том, что у него есть проблемы со здоровьем. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Якубович пожаловался на сильную утомляемость и что врачи запретили ему пить алкоголь.

Телеведущий пошутил, что у него так «здорово пошатнулось здоровье», что он «еле-еле три раза в неделю» играет в теннис, каждый раз предваряя это «силовой 15-минутной нагрузкой».

«Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты. Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец», — высказался Якубович.

По утверждению SHOT, телеведущий пожаловался врачам «на слабость и на то, что стал сильно уставать». Те якобы ему запретили употреблять алкоголь, а также обязали придерживаться строгой диеты, в том числе отказавшись от соленых огурцов и пирогов.

В июле Якубович в интервью ТАСС заявил, что он единственное, о чем он мечтает, так это о «легкой смерти», чтобы «никому не доставлять никаких неприятностей».

«Все остальное не имеет никакого значения. Естественно, чтобы при этом были живы мои родные и близкие. Все остальное меня не интересует», — добавил он.

По его словам, он настолько любит самолеты, что даже если по каким-то причинам не может поехать на аэродром и подняться в воздух, то он посещает тренажер Boeing и «замечательно проводит там время, не теряя профессиональной пригодности». По его словам, ради полетов на самолете он бросает все дела, для него лично это «некая форма наркомании».

«Вращайте барабан»: Якубович стал лидером среди «дедушек» по популярности у россиян

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Его отец был инженером-механиком и начальником конструкторского бюро, мать — гинекологом. В 1991 году Якубович пришел на кастинг в «Поле чудес» и с тех пор остается бессменным ведущим и автором программы. Помимо этого, он сыграл множество ролей в театре и кино.