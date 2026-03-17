Житель Джанкойского района Крыма ранил четырех полицейских, которые пришли к нему домой для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали и возбудили против него дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. Сотрудники уголовного розыска планировали изъять у мужчины оружие и взрывчатку из незаконного оборота, но он оказал сопротивление. Злоумышленник открыл огонь и бросил в полицейских взрывное устройство, в результате пострадали четыре человека.

Стрелявший был ранен ответным огнем. После этого он поджег автомобиль при помощи зажигательной смеси и попытался сжечь дом. Его задержали прибывшие сотрудники полиции и спецподразделения Росгвардии.

Раненым оказали медицинскую помощь, одного сотрудника полиции госпитализировали. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего, с задержанным работают следователи управления по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

В январе москвич напал на сотрудника полиции, который приехал по вызову для пресечения правонарушения у многоквартирного дома на Ставропольской улице в районе Люблино. Обвиняемый, с которым и прибыл разбираться полицейский, нанес не менее двух ножевых ранений потерпевшему.

В Следственном комитете отметили, что пострадавшему полицейскому была незамедлительно оказана медицинская помощь. Нападавшего задержали и возбудили против него дело по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).