Сотрудники московского следственного управления Следственного комитета России (СКР) предъявили обвинение мужчине, который ранил полицейского ножом 7 января на Ставропольской улице в районе Люблино. Задержанному вменяют применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Расследование уголовного дела ведет Люблинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Юго-Восточному административному округу ГСУ СКР по Москве. В случае признания виновным фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следствие установило, что вечером 7 января 2026 года мужчина напал на сотрудника полиции, который приехал по вызову, чтобы пресечь противоправные действия возле жилого многоквартирного дома на Ставропольской улице. Обвиняемый, с которым и прибыл разбираться полицейский, выхватил нож и по меньшей мере дважды ударил жертву в область шеи.

В Следкоме сообщили, что раненому стражу порядка оперативно оказали медицинскую помощь, и сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. По уголовному делу проводятся следственные действия для сбора доказательств, обвиняемый находится под арестом.

В августе 2025 года в Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских в районе Щелковской. Впоследствии в прокуратуре уточнили, что он метнул в силовиков две бутылки с коктейлем Молотова, а потом сопротивлялся задержанию. Сначала сообщалось, что задержанный — иностранец, не говорящий по-русски, но потом выяснилось, что он является гражданином России и родился в Саратове.